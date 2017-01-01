Konutta kampanya bayramı başlıyor

İlk kez Yeni Akit gazetesinin duyurduğu toplantılar neticesinde, bir çok avantajı bir arada barındıran kampanyanın ağustos sonu, eylül başında başlatılması planlanıyor. 15 Mayıs’ta gerçekleştirilen ‘Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak’ kampanyası ile 10 milyar liralık alışverişin yapılmasına vesile olan KONUTDER Başkanı Altan Elmas, GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin ve İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım’ın girişimlerine bu defa Emlak Konut GYO ile KİPTAŞ da destek veriyor. Üç başkan ile Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım’ı makamında ağırlayan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, 30’un üzerindeki çözüm ortakları ile yeni kampanyaya destek vermeye hazırlanıyor. Kiptaş ise İstanbul genelinde inşaatını sürdürdüğü projelerde vatandaşın yüzünü güldürecek satış seçenekleri sunacak.

MEKİK DOKUYUP SONUÇ ALDILAR

Murat Kurum’un Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevini üstlenmesinin ardından hazırladıkları dosyayı bakanlığa ileten üç derneğin başkanı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile de görüşerek, sektördeki dinamikliğe ve karşılanması gereken taleplere dikkat çekmişlerdi. Plana göre konutların bir bölümü varlık havuzunda toplanacak. Faaliyetlerine yakan zamanda başlayacak olan Emlak Bank üzerinden gayrimenkul fonu kurularak firmalara nakit akışı sağlanacak.

BUGÜN ALAN KAZANDI

Bu dönemde konut alanların neredeyse yüzde 50’lik bir indirimle ev sahibi olduklarını dile getiren DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Şunu net olarak söyleyebilirim; 2019’da şu an gördüğünüz bu fiyatlar resmen hayal olacak” dedi.

Maliyet artışlarının fiyatlara hâlâ yansıtılamadığına dikkat çeken Yılmaz, “Sadece 2017’de inşaat maliyetlerinde yüzde 25 artış oldu. Buna son kur hareketlerindeki maliyet artışını eklersek bu rakam yüzde 45’lere kadar yükselebilir. İnşaat maliyetleri bu kadar artarken konut fiyatlarındaki artış yüzde 9’larda seyretti. Bu fiyatlardan konuta yatırım için artık son fırsat dönemindeyiz” şeklinde konuştu.