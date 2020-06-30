Konutta ibre yukarı döndü vinçler çalışmaya başladı

İnşaat sektörü devamlı büyüyor. Daire satışları rekora yürüyor. Bunda kamu bankalarının konut kredilerinin vade oranlarını birinci elde yüzde 0.64’e, ikinci elde ise yüzde 0.74’e çekmelerinin payı büyük. Nitekim kredilere 133 bini aşkın başvuru geldi. Ayrıca 101 bin tüketiciye 25 milyon lira tahsis edildi. Başvurularda ilk sıraları İstanbul, Ankara ve İzmir aldı.

Haziranda zirve yaptı

Bu arada önemli projeleri hayata geçiren Emlak Konut’un ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasına ilgi yoğun. 24 ay ödemesiz, yüzde 10 indirimli kampanyada toplam 4 bin 710 konut satıldı. Yeniköy Konakları, Tual Adalar ve Göl Panoroma’da yer alan konutların tamamı alıcı buldu. Ardından Ormanköy Çekmeköy, Emlak Konut Bizim Mahalle 1. Etap, Alsancak ve Benim Kentim Yalova konutları vitrine çıkarıldı.

Diğer gayrimenkul şirketleri tarafından da konutta yüzde 60’a varan indirim kampanyaları uygulanıyor. Bu kampanyalar da rağbet görüyor.

Şu sıralar halk tarafından anahtar teslim projeler tercih ediliyor. Yapımı devam eden projelere de akın var. Bu projelerde cirosunu kredi yoluyla yükselten müteahhitler, inşaatları hızlandırmaya başladı.

Hedefler güncellendi

Covid-19’un yayılımının durdurulması, konut kredilerinde ibrenin aşağı dönmesiyle moral inşaat sektörü hedef büyüttü. Kuvvetlenmeye; ekonomiye güç katmaya aday olan sektör, şantiyelerine yenilerini eklemekte ve 2 milyona varan çalışan adedini yukarı taşımakta kararlı.

Güven ön planda

Öte yandan; pandemi tehdidinin gölgesinde geçen ilk 5 ayda depreme ve Covid-19’ karşı güvenli bölgelerde konut satışları arttı. Satışlarda başı 77 bin 512’yle İstanbul çekti, en yüksek artış da yüzde 28.66’yla Ümraniye’de görüldü. Bu ilçeyi yüzde 15.54’le Sultangazi, yüzde 13.41’le Beylikdüzü, yüzde 11.84’le Gaziosmanpaşa, yüzde 11.81’le Bayrampaşa izledi. 5 ilçede artış oranı iki haneli gerçekleşti.

Artış oranı Küçükçekmece’de yüzde 9.69, Çekmeköy’de yüzde 8.29, Bahçelievler’de yüzde 6.9, Bağcılar’da yüzde 4.8, Maltepe’de yüzde 2.69, Kağıthane’de yüzde 1.7, Beyoğlu’nda yüzde 0.96, Beykoz’da yüzde 0.79, Eyüpsultan’da yüzde 0.63 oldu.

Emlak danışmanları, şu aşamada yeni konutların tercih edildiğini dile getiriyorlar. Kredi kampanyalarının daire talebini patlattığını anlatan aynı danışmanlar, “Yeni normale adapte olduğumuz, kurallara uyduğumuz ve ikinci dalgayla karşı karşıya kalmadığımız takdirde gayrimenkul sektörü ikinci yarıda atılıma geçebilir, 2020’yi kurtarabilir” görüşünü paylaşıyorlar.