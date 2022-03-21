Konutta fiyatları düşürecek düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda KDV ile ilgili sadeleştirme çalışması kapsamında getirilmesi planlanan konutta KVD indirimi ev almak isteyenlere avantaj sunacak.

Konu ile ilgili çalışmalar tamamlandı ve hem tüketiciyi hem sektörü rahatlatacak yeni model Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Konutta da KDV sadeleşiyor

Gıda ürünlerinde yapılan KDV indiriminin ardından kafa karışıklığının giderilmesi için konutta da 150 metrekareden büyük konutlarda KDV yükünün düşürülmesi planlanıyor.

Konutun 150 metrekareye kadar kısmı için yüzde 8'e düşüyor

Konuta getirilmesi düşünülen yeni KDV modeli ile eskiden 150 metrakareyi aşan büyüklükte uygulanan yüzde 18 KDV oranı 150 metrekareye kadar konutlarda yüzde 8'e düşecek. Sadece 150 metrekareyi aşılan kısımdan yüzde 18 KDV alınacak.

Tapu harçları da azalacak

Bu tapu harçlarına da indirim olarak yansıyacak. Kentsel dönüşümdeki yüzde 1'luk uygulama devam ederken, tapu harçlarında da düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Tapu harcı evin değerinin binde 20'si oranında alınıyor. Bugün itibariyle 1 milyon liralık evde alıcı 20 bin lira, satıcı da 20 bin lira tapu harcı ödüyor.

Mevcut sistemde 150 metrekareye kadar yüzde 1 ile 8 oranı, 155 metrekarenin üzerinde ise tüm metrekareye yüzde 18 olarak uygulanıyor.

İkili KDV uygulaması getiriliyor

Artık konut alındığında ikili KDV uygulanmasının devreye girmesi bekleniyor.

Yeni modelle, örneğin 170 metrekare olan bir konuta, ikili KDV sistemi uygulanacak. 150 metrekareye kadar yüzde 8, üzerindeki 20 metrekare için yüzde 18 KDV söz konusu olacak

Örnek

151 metrekare ve 1 milyon lira olan bir konutta eskiden yüzde 18 KDV'den 180 bin lira ödeniyorken, şimdi rakam 150 metrekareye kadar yüzde 8'den hesaplanacak ve KDV 80 bin liraya düşecek. Böylelikle 1 milyon liralık konutta kazanç 100 bin lira olacak.