  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Konut Projeleri Konutta fiyatları düşürecek düzenleme
Konut Projeleri

Konutta fiyatları düşürecek düzenleme

Konutta KDV sadeleşmesi gıdanın ardından devreye giriyor. Yapılacak düzenleme ile konut fiyatlarının düşeceği öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 10:05:00 -
Konutta fiyatları düşürecek düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda KDV ile ilgili sadeleştirme çalışması kapsamında getirilmesi planlanan konutta KVD indirimi ev almak isteyenlere avantaj sunacak.

Konu ile ilgili çalışmalar tamamlandı ve hem tüketiciyi hem sektörü rahatlatacak yeni model Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Konutta da KDV sadeleşiyor

Gıda ürünlerinde yapılan KDV indiriminin ardından kafa karışıklığının giderilmesi için konutta da 150 metrekareden büyük konutlarda KDV yükünün düşürülmesi planlanıyor.

Konutun 150 metrekareye kadar kısmı için yüzde 8'e düşüyor

Konuta getirilmesi düşünülen yeni KDV modeli ile eskiden 150 metrakareyi aşan büyüklükte uygulanan yüzde 18 KDV oranı 150 metrekareye kadar konutlarda yüzde 8'e düşecek. Sadece 150 metrekareyi aşılan kısımdan yüzde 18 KDV alınacak.

Tapu harçları da azalacak

Bu tapu harçlarına da indirim olarak yansıyacak. Kentsel dönüşümdeki yüzde 1'luk uygulama devam ederken, tapu harçlarında da düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Tapu harcı evin değerinin binde 20'si oranında alınıyor. Bugün itibariyle 1 milyon liralık evde alıcı 20 bin lira, satıcı da 20 bin lira tapu harcı ödüyor.

Mevcut sistemde 150 metrekareye kadar yüzde 1 ile 8 oranı, 155 metrekarenin üzerinde ise tüm metrekareye yüzde 18 olarak uygulanıyor.

İkili KDV uygulaması getiriliyor

Artık konut alındığında ikili KDV uygulanmasının devreye girmesi bekleniyor.
Yeni modelle, örneğin 170 metrekare olan bir konuta, ikili KDV sistemi uygulanacak. 150 metrekareye kadar yüzde 8, üzerindeki 20 metrekare için yüzde 18 KDV söz konusu olacak

Örnek

151 metrekare ve 1 milyon lira olan bir konutta eskiden yüzde 18 KDV'den 180 bin lira ödeniyorken, şimdi rakam 150 metrekareye kadar yüzde 8'den hesaplanacak ve KDV 80 bin liraya düşecek. Böylelikle 1 milyon liralık konutta kazanç 100 bin lira olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Neco

Devlet hala yanlış yapmakta ısrar ediyor.kdv fiyatlara yansimayacak.fiuatlar artacak.bunu defalarca yıllarca yasamadikmi.faizler düştü ev fiyatları artmadimi.

vatandaş rıza

bu paragöz bu fırsatçı bu kansız vicdansız ev sahiplerine, emlakçılara, mütahitlere artık dur denilmelidir. vatandaşın kanını emiyorlar yumurtaya benzine yağa 5 tl zama hoplayan bu yaratıklar kendi evlerine kiraya dünyanın zamını ister ,10 yıllık evini dün 400 tl ye satıığı evi bugün 700 tl ye satar.5 dk evi gezdiren emlakçı 5 bin tl alır kim 5 dk 5 bin tl kazanır .devlet konut faizlerini %49 indirmiş ti bu çakallar ne yaptı düne kadar 300 tl ye sattığı evii faizler 500 tl yaptı bunların kanı ahlakı bozuk devlet artık bunlara çözüm bulmalıdır kafalarına göre zam ,fiyat artışı yapmalarının önüne geçilmelidir vatandaş bu durumlardan bunları yaptığı alçaklıktan hükümeti devleti suçlar oldu artık yeter bir an önce müdahale edilmelidir Kansız vicdansız ev sahipleri kiralara dünyanın zamini yapıyorlar adam olsalar zaten millet geçim derdinde bu senede zam yapmayayım evimin zekatı olsun diyecekleri yerde tufenin bile 4 kati zam yapıyorlar ey devlet bunlara ne zaman müdahale edeceksiniz
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay