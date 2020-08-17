Konutta düşük maliyetli fırsat

Hükümetin teşviki ve kamu bankalarının finansal desteği ile başta Emlak Konut GYO ile çözüm ortakları olmak üzere markalı konut üreticilerinin başlattığı düşük maliyetli kampanya sayesinde binlerce aile konut sahip oldu. Vade farklarındaki yukarı yönlü güncellemeye rağmen bazı şirketlerde alım fırsatları devam ediyor.

Kamu bankalarının haziran ayında başlattığı ve Emlak Konut GYO ile işbirliği yapan firmaların 7 binin üzerinde konut sattığı ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasında uygulanan vade farkları artırılıp ödeme takvimi değişirken, yeni bir bekleyişe son vermek isteyen Teknik Yapı, konut ihtiyacı olan ve düşük faizden yararlanamayanlar için düşük vade farkıyla konut sahibi olma kampanyası başlattı.

-Umut Durbakayım

Teknik Yapı bünyesinde başlayan yeni kampanya ile vatandaşlara bankasız, kefilsiz, masrafsız ve 72 ay vadeli yüzde 0.64 vade farkı avantajı sunuluyor. Ayrıca temmuz-ağustos fiyatlarının geçerli olacağı kampanyada liste fiyatına yüzde 15 indirim uygulanacak ve ilk taksit ödemesi de 2021 yılında başlayacak. Teknik Yapı’nın İstanbul’da devam eden projelerini kapsayan kampanya eylül sonuna kadar sürecek. Yüzde 10 peşinat ödeyerek kampanya bünyesinde konut almak isteyenler, 12’nci ay ve 24’ncü ayda yüzde 10 ara ödeme yapacak. Yüzde 15 indirim yapılan dairenin yüzde 70’i de firma bünyesinde 72 aya kadar yüzde 0.64 vade farkı uygulanarak taksitlendirilecek.

‘Yeni projeler artı avantaj sunuyor’

Mortgage kredisi özelliklerini taşıyan bu fırsatlar zincirinin bir daha bulunamayacağına dikkat çeken Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Umut Durbakayım, özellikle devam eden projelerde artı avantajlar sağladığını vurguladı. Düşük faizli kredi kullanımında fiyat artışlarının devlet kontrolünde olduğuna ve fahiş fiyat artışına müsaade edilmediğine dikkat çeken Umut Durbakayım, “Devam eden konut projeleri, düşük faiz yükü avantajının yanında yüksek getiri potansiyeli de taşıyor. Bu bağlamda mevcut fırsatlarla oturum amaçlı konut alanlar, uzun vadede yüksek getiri sağlayan bir yatırım aracına da sahip olacaklardır” dedi.

7 projede 650 daire sattı

Konut satın alımlarında faiz yükünün çok önemli bir kriter olduğunun altını çizen Umut Durbakayım, “Kamu bankaları ve Emlak konut GYO önderliğinde başlatılan düşük vade farkı ve uzun vadeli konut kampanyasına gösterilen yoğun ilgi, vatandaşlarımızın çok büyük faiz yükü taşımak istemediklerinin en bariz örneğidir. Tarihin en düşük faiz oranlarıyla sunulan konutlara gösterilen talepler her anlamda rekor kırdı. Düşük faizli satışların yaşandığı Haziran ve Temmuz aylarında yaklaşık 400 bin adet konut satışı gerçekleşti. Söz konusu iki ayda Teknik Yapı bünyesindeki 7 projede toplam 650 daire satıldığını açıklayan Durbakayım, bu süreç içinde 20 binden fazla telefon görüşmesi yapıldığını ve yaklaşık 4 bin ailenin satış ofislerini ziyaret ettiğini söyledi.

“Ağustos 1999’da Gölcük Depremi’nin 21. yılında ülkemizin farklı yerlerinde art arda yaşanan depremler, Marmara deprem riskini ve kentsel dönüşüm projelerini tekrar ön plana çıkardı” diyen Durbakayım, bu nedenle düşük vade farkı kampanyasında en çok talebin yeni projelerde yoğunlaştığını ifade etti.