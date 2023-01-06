Konut üreticilerine büyük imkân

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, ekonomi editörleriyle bir araya geldi. Gedikli, buluşmada 100 bin orta gelirliye yönelik ‘Yeni Evim Programı’yla ilgili detayları paylaştı.

Çalışmalar sürüyor

Gedikli, şunları ifade etti: “Ülkemizin yarınlarına güveniyoruz ve çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşımızın bize olan güvenini hissediyoruz. Bu güvenin verdiği azim ve inançla üretimimizi sürekli artırıyoruz. Geliştirdiğimiz modellerle ev sahibi olmak isteyen vatandaşımızın hayalini mümkün hale getiriyoruz. Hükümetimizin hayata geçirdiği ‘Yeni Evim Programı’yla ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsatlar sunuluyor. Programla bir yatırım yapılması değil, barınma ihtiyacı amaçlanıyor. Öncelikle orta gelir grubunun konuta ulaşması isteniyor. Özellikle ilk 3 yılda ödenebilir taksitlerle vatandaşlarımız uygun şartlarda evlerini alabiliyor. 100 bin konut şu anda bir öngörü. Arz ve üretim arttıkça programın farklı bir finansman sistemi olarak devam etmesi hedefleniyor. Üreticilerin de bankalardan 25 milyar liraya kadar finansman oluşturmalarının önü açılıyor. Buna iyi talep olacağını düşünüyoruz. Bugünden yıl sonuna bir milyon konut üretilebileceğini iddia etmek zor. Tahminlerimiz var. Fakat bu ‘Yeni Evim Programı’ çerçevesinde önemli projeler ortaya koyulacak, arz artacak gibi görünüyor.”

250 sektöre kuvvet katacak

Orta gelirliye yönelik konut çalışmasının dünden bugüne ortaya çıkmadığını belirten Gedikli, şöyle devam etti: “Üç aydır üzerinde çalışılıyor. Şimdiden güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu konuda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Emlak Konut GYO olarak biz de pek çok projemizle ‘Yeni Evim Programı’nda yerimizi aldık. İlk evini alacak orta gelirli, uygun vade oranı ve ilk üç yıl devlet katkısıyla ödeme kolaylığından yararlanabilecek. Hane geliriyle uyumlu ödeme imkânlarıyla yeni evlerine kavuşabilecek. Program, ekonomiye de 500-600 milyar lira katkıda bulunacak.

Konut da dahil 250 sektöre güç katacak. Böylece yüz binlerce vatandaşımıza istihdam oluşturulacak. Bu büyük fırsatın vatandaşlarımız tarafından ilgiyle karşılanacağına inanıyoruz.”

Gedikli, hükümetin dev yatırımlara kapı aralayan hamlelerde bulunduğunu vurguladı. Bu hamlelerden ‘Yeni Evim Programı’yla oturum için ev alanlara ve konut üreticilerine büyük bir imkân sunulduğunu dile getirdi.

Güzel bir hamle

Markalı konut üreticileri de ‘Yeni Evim Programı’nı memnuniyetle karşıladı.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Ziya Altan Elmas, “Hükümetin ‘Yeni Evim Programı’ bir finansman modeli. Her yıl minimum 100 bin insanımızı konut sahibi edebilecek bir model inşa ediliyor. Bu da ön bir pilot çalışması” dedi.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu da “Şu anda konut ve barınma milli bir meseleye dönüştü. Bu noktada devletimiz önemli bir adım atarak ‘Yeni Evim Programı’nı ilan etti. Program, birinci el piyasasını ve üretimi desteklerken vatandaşın ilk evini almasını kolay kılacak” diye konuştu.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım ise “Orta gelirliye yönelik ‘Yeni Evim Programı’nın ayrıntılarında konut üretimini teşvik eden ve ev alımına finansal destek veren başlıklar olduğunu gördük. Durgun bir dönemden sonra böyle bir çalışma konut sektörünü ateşler. Tekrar sektör oyuncuları işlerine daha büyük bir gayretle sarılır” şeklinde konuştu.