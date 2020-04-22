Konut tercihlerinde değişim sinyali

Salgının hazirana kadar hayatımızdan çıkması durumunda etkilerinin 2020 sonuna kadar sürebileceğini dile getiren Arslan, virüsü hayatında ikinci plana atmayı başarmış olan Çinlilerin, online kanallarla da olsa, yavaş yavaş tekrar projelere gelip satın alma yapmaya da başladıklarını dile getirdi.

Arslan, THY’nin uluslararası uçuşlarının başlamasının ardından İran başta olmak üzere, pasaport amaçlı konut alma hareketi tekrar başlayacağını da kaydetti.

Yeni hayat düzeni

“Çoğumuzun günde sadece birkaç saatini geçirdiği ve bir otel gibi kullandığı mekanlar, artık 24 saat mecburi yaşam yerimiz haline geldi” diyen Arslan, evdeki mutfağın büyüklüğünün, banyo sayısının önemini, derin bir nefes alabilmek için geniş bir balkonun veya bahçenin ne demek olduğunu yeni yeni fark ediyoruz. Çoğumuzun sadece ismini bildiği “homeoffice” kavramı, belki de ilk defa hayatımızın gerçeği haline geldi ve “çalışma odası” veya “çok amaçlı oda” kavramının da önemini yeni gördük. Yeni ofis düzeni, çalışma yaşamımızı da bundan sonra etkileyecektir. Bu travmadan kurtulur kurtulmaz ve ekonomik stabilitemizi sağladığımız anda, böyle bir evde yaşamanın arayışına başlayacağımıza neredeyse eminim” tespitinde bulundu.

Nerelere ilgi artacak?

“Herkes elinde olmayanın peşinde koşacak” diyen Vedat Arslan şöyle devam etti: “Apartmanda yaşayan bahçeli bir ev, herkesten izole yaşayan cadde üzerinde bir ev, caddede yaşayan daha sakin bir evin hayalini kuracak. Neredeyse kesin olan, herkes bütçesi oranında ve mevcut evine göre olabildiğince ferah mekanlarda yaşamak isteyecek. Bir şekilde ekonomik imkanı olan aileler de; Bodrum, Çeşme, Ayvalık gibi tatil bölgelerinden ev sahibi olma veya büyük şehirlere yakın ama nüfus yoğunluğunun daha az olduğu ilçe, kasaba/ veya köylere yönelecektir. İkincil el sahibi olma isteğini de artıracak gibi görünüyor. 2020 yılını atlatabilme başarısını gösteren tüm gayrimenkul sektörü temsilcilerini, yeni bir kriz yaşamazsak, güzel bir 2021 yılı bekliyor.”

Bu rapor da herkese rehber olacak

COVID-19 salgını ile karşı karşıya olduğumuz bu günlerde, uluslararası ticari gayrimenkul yatırım danışmanlığı şirketi Cushman & Wakefield, salgının yatırımcı ve kullanıcılar cephesinden etkilerini konu alan dikkat çekici bir rapor yayınladı.

Raporda şu hususlar öne çıktı:

Ofis pazarı

COVID-19 salgını sonrası uzun vadede uzaktan çalışmanın veya çalışan sağılığına ve güvenliğine odaklanan esnek ofis alanları dahil olmak üzere iş yeri optimizasyonuna yönelik stratejilerin yoğun olarak gündeme gelmesi ofis pazarındaki yaşanacak en büyük etkilerden olacaktır.

Yatırımcılar açısından

l Kiralama işlemleri kısa dönemde etkilenmemiştir. Bununla birlikte, devam eden işlemler ilerlemesini sürdürmektedir.

l İnşaatı devam eden önemli geliştirme faaliyeti İstanbul Finans Merkezi’nde halihazırda herhangi bir iptal kararı alınmamıştır. Öte yandan; Avrupa Yakası’nda devam eden bazı projelerden inşaatı geçici süreyle durdurma kararı gelmiştir.

l Mal sahiplerinin, kullanıcılarını korumaya yönelik kirasız dönem ve teşvikler konusunda daha yapıcı bir eğilim içinde olmaları beklenmektedir.

l Esnek ofis ve ortak kullanımlı alanlar, ofis binalarında ve projelerinde oldukça önem arz eden bir unsur olacaktır.

l Akıllı binaların daha az temasa yer veren teknolojik çözümlere ağırlık vermesi, bilgi işlem ve otomasyon adına daha hızlı çözümler sunması zorunlu hale gelecektir.

Kullanıcılar açısından

l Halihazırda kiralama görüşmeleri devam ederken, çoğu şirket uzaktan çalışmaya adapte olmaya odaklandıkça kiralama işlemlerinde görülen reaksiyon kısa dönemde yavaşlayacaktır.

l Kullanıcıların kısa dönem kiralama işlemlerine olan ilgisinin artacağı öngörülmektedir.

l Ön kiralama faaliyetleri halihazırda bulunmamaktadır.

l Esnek ofis alanlarına olan talebin ivme kazanması beklenirken, paylaşımlı ofis alanlarına bu süreç içinde değerlendirilecektir.

l Kullanıcılar, iş yeri optimizasyonuna yönelik stratejilerle kullanacakları çalışma alanlarında daha etkin çözümlere gitmeyi isteyeceklerdir.

Perakende pazarı

l COVID-19 salgının en çok etkilediği sektörlerden biri hiç kuşkusuz perakende pazarı olmuştur. Fiziksel perakende, fiilen kapanan alışveriş merkezleri ile mağazalarla halihazırda zorlu bir ekonomik sürece girerken, gelişmesi hızla devam eden e-ticaret karşısında önümüzdeki dönemlerde getireceği dijital dünyaya uygun müşteri odaklı çok kanallı perakende çözümlerinin hız kazanması gerekmektedir.

Yatırımcılar açısından

l Alışveriş merkezi sahipleri üzerinde, mücbir sebepten ötürü kapalı durumda olan mağazalardan kira alınmamasına yönelik başta Birleşmiş Markalar Derneği’nin kiracılara verdiği destek olmak üzere önemli bir baskı oluşmaktadır.

l Birincil alışveriş merkezleri dahil olmak üzere, bazı yatırımcılar Nisan ayı için kira almayacaklardır.

l Salgın öncesi dönemde yavaşlayarak da olsa sürekliliğini devam ettiren alışveriş merkezi perakende arzının geçtiğimiz yıla kıyasla yılın ilk yarısında azalma göstermesi beklenmektedir.

l Alışveriş merkezi geliştiricilerinin, sosyal mesafelere verilen önemin uzun vadeli olması durumunda açık ve sosyal alanlara göstereceği ilgi artacaktır.

l Perakende cirolarında, ekonomik sıkıntılar ile yaşanacak olumsuz gelişmeler kısa vadede düşüşe sebebiyet vereceği gibi, COVID-19 salgını öncesinde cirolarda gerçekleşen hareketliliğin tekrar yakalanması uzun vadeli olacaktır.

Kullanıcılar açısından

l Süpermarket ve eczane gibi zorunlu ihtiyaç dışında hem alışveriş merkezlerinde hem alışveriş caddelerinde fiilen kapanan mağazaların etkisiyle yılın ilk çeyreğinin sonuna denk gelen dönemle başlayarak perakendeci faaliyetleri geçici süreyle durmuştur.

l Çoğu yerli ve yabancı kullanıcının özellikle İstanbul alışveriş caddelerinde planladıkları yatırımlar ise duraksama gösterecektir.

l Salgın sonrası, perakende cirolarının tekrar yükselişe geçmesi adına perakendecilerin hem alışveriş merkezlerinde hem de alışveriş caddelerinde sosyal içeriği güçlü yeni dönüşümlere uygun geliştirmelerde bulunmalıdırlar.

l Online perakendecilik özellikle hızlı tüketim sektöründe kısa dönemde hızlı bir ivme kazanırken, e-ticaret hizmeti sunan büyük mağaza perakende alanlarının giderek güçlenmesini sağlayacaktır.