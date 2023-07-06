Konut tercihinde ibre tersine döndü

Gayrimenkul Uzmanı Gülcan Altınay: “Kahramanmaraş merkezli depremden sonra insanlarda çok büyük bir korku başladı ve deprem riski taşıyan yerlerdeki kişilerin çoğunluğu kendilerine,riskin daha az olduğu alanları tercih etti. Şehir değişikliği yapanlar göç edenler çok oldu.” dedi. Altınay: “En çok tercih edilen konut tipi daha çok müstakil evler alçak katlı evler kat sayısı 3-4 katı geçmeyen evler ve insanlar özellikle deprem raporlarını inceleyerek riski yoksa tercih ediyor. Olası bir deprem olduğu zaman insanlar evlerinden çok rahat çıkabilmeleri için özellikle alçak katlı konut tercih ediyor.” diye konuştu.

Kırklareli ve Edirne bölgesi tercih ediliyor

İstanbul’da olası deprem riski, insanları çevre illere yöneltti. Gayrimenkul Uzmanı Gülcan Altınay, özellikle Kırklareli ve Edirne bölgesi deprem fay hattının geçmediği bölge olduğu için birçok kişinin bu bölgelerden kendilerine yeni yatırımlar yeni evler yeni ev yapılacak arsalar aldıklarını ve almaya devam ettiklerini söyledi.

İstanbul/Edirne hızlı tren hattının tamamlanmasıyla bölgenin cazibesi artacak

Göçün etkisiyle ister istemez belli şehirlerin ön plana çıkacağını söyleyen Altınay: “Göç alan illerin sosyoekonomik durumları değişecek, yaşlı nüfusa sahip Kırklareli ve Edirne'nin bu anlamdaki durumunu da değişecektir.” dedi. Altınay İstanbul/Edirne arasındaki hızlı tren hattının tamamlanması ile beraber ulaşım çok daha kısa sürede sağlanacağı için insanlar gündüz İstanbul’daki işlerinden akşam Edirne evlerine gidebileceklerini söyledi.

“Şehirlerde yaşayan insanların bir kısmı kendi memleketlerine yerleşti”

Şehirlerde yaşayan insanların bir kısmının kendi memleketlerine, köylerine yerleştiğini, bir kısmının da deprem riskinin daha az olduğu kırsal bölgelere müstakil yaşamların olduğu alanlara alçak katlı evlerin olduğu bölgelere yerleştiğini söyleyen Gayrimenkul Uzmanı Gülcan Altınay, bir kısmının da işlerinden dolayı şehirleri bırakamadığı için ailelerini kırsal bölgelere yerleştirdiğini, kendilerinin yarı zamanlı olarak yaşamayı tercih ettiğini söyledi. Altınay: “Kahramanmaraş merkezli depremden sonra insanlarda çok büyük bir korku başladı ve konut tercihleri değişti.İnsanlar düşük katlı binalarda kendilerini daha güvende hissediyor ve olası bir depremde çabuk çıkabileceklerini düşünüyor. Bu nedenle bağ evleri, bahçeler ve arazilerin fiyatlarında artış yaşandı. Deprem sektörü olumsuz etkiledi ancak toparlanma sürecine girildi. Özellikle 2000 yılından önceki eski yapı stoklarının dönüştürülme çalışmaları başlandı.” dedi.

İstanbullular alternatif şehir arayışında

Son yaşanan depremlerin korkuttuğu İstanbulluların alternatif arayışına yöneldiğini söyleyen Altınay, deprem beklentisinin İstanbul'da göçü tetiklediğini kaydetti. Altınay: “Güvenli görülen bölgelere insan hareketliliği başladı ve devam ediyor. İstanbul'a yakın güvenli yerler arasında sayılan özellikle Kırklareli ile Edirne merkez ve kuzeyinin bu anlamda çok talep gördü. Göç etmek, riski azaltan bir önlem görülüyor. TOKİ konutlarının güvenli olması nedeniyle bu yapılara olan ilgide çok ciddi anlamda arttı” ifadelerini kullandı. İnsanların geçmişe kıyasla risklerin azaltılmasına yönelik daha fazla çaba sarf ettiğini söylen Gayrimenkul Uzmanı Gülcan Altınay göçün özellikle fay hattının geçmediği Kırklareli ve Edirne bölgesinde ciddi talepler oluşturduğunu söyledi.

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