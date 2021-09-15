Konut talebi arttı ağustosta 141 bin 400 satış yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı konut satış verilerini paylaştı. Buna göre Türkiye genelinde ağustosta toplam 141 bin 400 konut satıldı.

İstanbul ilk sırada

Konut satışlarında İstanbul 24 bin 286 konut satışı ve yüzde 17.2’yle en yüksek paya sahip oldu. Bu şehri 13 bin 642 satış ve yüzde 9.6 payla Ankara, 7 bin 731 satış ve yüzde 5.5 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16’yla Hakkari ve 28’le Ardahan oldu. Bu dönemde yabancılar 5 bin 866 konut satın aldı. Yabancılara yapılan konut satışları, ağustosta yıllık bazda yüzde 50.7 artış kaydetti. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 729 satışla İstanbul aldı. Bu kenti 976’yla Antalya, 400’le Ankara, 242’yle Mersin ve 233’le Yalova takip etti. Ocak-ağustos döneminde yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 47.6 artarak 30 bin 849 oldu. Ağustosta İranlılar Türkiye’den 911 konut satın aldı. İranlıların ardından 900’la Iraklılar, 451’le Ruslar, 313’le Afganlar ve 264’le Kuveytliler geldi.

İpotekli talebi daraldı

Ağustosta ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64 azalarak 27 bin 375’e geriledi. Toplam içinde ipotekli satışların payı yüzde 19.4 olarak kayıtlara geçti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 636 ve yüzde 20.6 payla bir numarada yer aldı. İpotekli konut satışında sonuncu 1 konutla Hakkari oldu.

Hissedilir yükseliş

Diğer konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.8 artarak 114 bin 25’e ulaştı. Diğer konut satışlarında İstanbul 18 bin 650 ve yüzde 16.4 payla ilk sıraya yerleşti. Bu ildeki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 76.8 oldu. Ankara 10 bin 178’le ikinci oldu. Başkenti 6 bin 65’le İzmir izledi. Diğer konut satışında sonuncu 15 konutla Hakkari olarak belirlendi.

Yılın en yüksek rakamı görüldü

Ağustosta yılın en yüksek satış rakamı elde edildi. Bu durum inşaat sektörü temsilcilerini sevindirdi. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “Faizlerdeki ve konut satış fiyatlarındaki artışa rağmen talep hâlâ canlı” dedi. Durbakayım, “8 ayda gerçekleşen 801 bin 995 adetlik konut satışının büyük bölümü döviz ve altın gibi tasarruf araçlarından kanalize olan nakitlerle gerçekleştirildi. Toplam içinde ipotekli satışların payı, yüksek faizin etkisiyle yüzde 20 seviyelerinde kaldı” diye konuştu. Durbakayım, ilaveten hammadde maliyetlerinde gözlenen artışın satış fiyatlarına yansıdığını; bir kısmının üreticilerce sübvanse edildiğini söyledi.

Birinci ele rağbet devam ediyor

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18.2 azalarak 42 bin 639 oldu. Toplam içinde ilk satışın payı yüzde 30.2 olarak hesaplandı. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 375 ve yüzde 15’le en yüksek paya sahip oldu. Bu kenti 2 bin 932’yle Ankara ve bin 972’yle İzmir takip etti.

Veriler değişken

Ülke genelinde ikinci el konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.5 azalış göstererek 98 bin 761 seviyesine çekildi. İkinci el konut satışlarında İstanbul 17 bin 911 ve yüzde 18.1 payla ilk sırada yer aldı. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 73.8 olarak ölçüldü. İkinci el konut satışlarında Ankara 10 bin 710’la ikinciliği, İzmir 5 bin 759’la üçüncülüğü elde etti. Ocak-ağustos döneminde konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21.7 azalarak 801 bin 995’e geriledi. Bu dönemde ipotekli konut satışı yüzde 67.9 azalarak 152 bin 96’ya düştü. Diğer satış türleri ise yüzde 17.9 artarak 649 bin 899’u buldu. İlk defa satılan konutlar yüzde 23.5 azalışla 243 bin 189, ikinci el konut satışları yüzde 20.9 gerilemeyle 558 bin 806 oldu.