Konut satışları düştükçe fiyatlar düşmeye devam ediyor!

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %34.1 azaldı ama ekim ayına kıyasla % 14.8 arttı.

Konut satışlarında İstanbul 19 bin 687 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. İkinci sırada Ankara’da üçüncü sırada ise Antalya var. Satışların azalmasını uzmanlar kredi miktarlarının kısıtlanması ile artan maliyetlere ve döviz kuruna bağlıyor. Yabancılara satışta kasım ayında başı Ruslar çekti. Ruslar kasımda 2575 adet konut satın aldı.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 34 konut ile Hakkâri, 47 konut ile Ardahan ve 58 konut ile Bayburt oldu. 2023 yılında ise uzmanlar satış rakamlarının artmasını bekliyor.

Gayrimenkul Uzmanı Evrim, “Satışlardaki bu gerilemenin nedeni 1.si gelirdeki erime 2.si fiyatların yüksel olması 3.sü ise kredilerin zorlaşması. Müteahhitler demir beton ve çimentodaki dolarla beraber artışını alacağım maalesef yansıtmak zorundalar. Buda satışa kamyon oldukça etkiledi. Rusların dışında ikinci sırada her zaman birinci olan İran bu sefer ikinciliğe oturdu. Üçüncü sırada ise Irak, Ukrayna Almanya ve Kazakistan Azerbaycan diye devam etti. Özellikle konut kredisi faiz oranlarında bir iyileştirme olduğu taktirde bu rakamların çok daha iyi noktaya geleceği düşüncesindeyiz.” ifadelerini kullandı.