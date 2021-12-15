Konut satışında yüzde 59 artış

AKİT EKONOMİ

Türkiye genelinde konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 59 artarak 178 bin 814 oldu.

Hissedilir yükseliş

Kasımda satılan konut sayısı, ekime kıyasla da yüzde 30.14 arttı. Ekimde 137 bin 401 konut satılmıştı. Satışta bir numarayı 31 bin 706 adet ve yüzde 17.7 payla İstanbul aldı. Bu ilimizi 17 bin 117 adet ve yüzde 9.6 payla Ankara, 11 bin 116 adet ve yüzde 6.2 payla İzmir izledi. Konut satış sayısı en az iller ise 36’yla Hakkari, 65’le Ardahan ve 98’le Bayburt oldu. İlk 11 ayda da konut satışı, geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 9.2 azalarak 1 milyon 265 bin 353’e geriledi.

Talep yoğun

Yabancıya konut satışı, kasımda geçen yılın aynı ayına nazaran yüzde 48.4 artarak 7 bin 363’e ulaştı. Toplam içinde yabancıya satışın payı yüzde 4.1 oldu. Yabancıya satışta kasımda 2 bin 922 adetle İstanbul başı çekti. Bu ilimizi bin 917’yle Antalya, 428’le Ankara takip etti. İlk 11 ayda da yabancıya konut satış sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 39.4 artarak 50 bin 735’e çıktı. Geçen ay İranlılar Türkiye’den bin 406, Iraklılar bin 75, Ruslar 836 konut aldı. Kasımda ipotekli konut satışı, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 61 artarak 39 bin 366’ya yükseldi. Toplam içinde ipotekli satışın payı yüzde 22 olarak kayıtlara geçti.

İlk 11 ayda da ipotekli konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55.4 daralarak 249 bin 270’e düştü.

Birinci el konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 artarak 55 bin 706’ya vardı. Toplam içinde birinci el satışının payı yüzde 31.2 oldu.

Birinci el satışı, ilk 11 ayda da geçen yılın aynı dönemine nispeten yüzde 11.1 azalışla 384 bin 776’ya indi.

İkinci el konut satışı, kasımda geçen yılın aynı ayına nispeten yüzde 62.4 artış göstererek 123 bin 108 oldu. Toplam içinde ikinci el satışının payı yüzde 68.8’i buldu. İkinci el satışı, 11 ayda da geçen yılın aynı dönemine nispeten yüzde 8.3 daraldı ve 880 bin 577 seviyesine çekildi.

Çifte rekor geldi

Yabancıya satışta aylık ve yıllık rekorun kırılması yüzleri güldürdü. İnşaat sektörü temsilcileri, rekorun pozitif bir hava oluşturduğunu söylediler. “Yabancıya konut satışı devamlı artıyor. Şu anda 50 bin barajını aşmış durumdayız. Sene sonunda 56-57 bin rakamını yakalayacağız gibi görünüyor” dediler. Ayrıca “2022 için yabancıya satıştan elde edilecek geliri 7.5 milyar dolar olarak belirlemiştik. Son gelen haberlerin ardından bu rakamı 10 milyar dolar olarak yukarı yönlü revize ettik” ifadelerini kullandılar.