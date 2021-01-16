Konut satışında tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) rakamlarına göre, konut satışları 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316’ya ulaştı. Türkiye genelinde 2020 yılında yabancılara 40 bin 812 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2020’de ilk sırayı 19 bin 175 konut ile İstanbul aldı. İran vatandaşları geçen yıl Türkiye’den 7 bin 189 konut satın aldı.

Düşük faiz etkili oldu

Sektör temsilcileri, bu rekora en büyük katkıyı “yeni normale geçiş sürecinde kamu bankalarınca başlatılan düşük faizli destek kredisinin” sunduğu görüşünde birleşiyor. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, geçen yıl kırılan rekorun 2021 için kendilerine umut verdiğini belirterek, “Sektörün tek başına bu rekor satışa ulaşması çok zordu. Kamu bankalarının faiz desteği ile bu satışı gerçekleştik” dedi.

“Gayrimenkul dolardan fazla prim yaptı”

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, hazirandan itibaren yaklaşık 3 ay devam eden düşük faizli kampanya döneminin rekoru getirdiğini belirterek, devam eden aylarda kademeli düşüşler yaşandığını bildirdi. Sıkıntılı geçen 2020’nin konut stokunun erimesi açısından verimli bir yıl olduğunu dile getiren Elmas, “Türk insanına yatırım sorulduğunda altınla konutun baş başa gittiği görülüyor. Gayrimenkul sektörü bu sene dolardan fazla prim yaptı. Geçen yıl hem birinci hem de ikinci elde konut stokları ciddi şekilde eridi” açıklamasında bulundu.

Tablo iyi

Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ise “Böyle bir artış oranı Avrupa’da yok. Aksine İtalya, Fransa, İngiltere ve İspanya gibi ülkelerde yüzde 10 ila yüzde 25 arasında dramatik düşüşler yaşandı. Türkiye, Avrupa’da konut satış rekoru kırmış oldu” ifadelerini kullandı. Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, Nef olarak 2020’de yakalanan ivmeden pozitif etkilendiklerini ve cirolarının 1 milyar lirayı aştığını, geçen yıl 5 projede 2 bin 50 konut teslimi gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.