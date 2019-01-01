Konut satışında dipten dönüş başladı

Temmuz 2019’da Türkiye genelinde 102 bin 236 adet konut satıldı.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 oranında azalmanın olduğu temmuzda, İstanbul’da 17 bin 276 konut satılırken, Ankara’da 9 bin 491 konut, İzmir’de ise 5 bin 576 konut için satış işlemi yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan toplam rakamın haziran ayında 61 bin 355 olarak açıklanan rakamdan 40 bin 881 adet daha fazla olması, dipten dönüşün işareti olarak yorumlandı.

İkinci el konut satışları önde

Konut satışlarında 38 bin 931 konut ilk defa satılırken 63 bin 305 konut ikinci el olarak alıcı buldu. İpotekli konut satışlarının dip seviyelerde olduğu temmuz ayında 13 bin 64 konut bu yolla alıcılarını buldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 38,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 709 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 3 bin 35 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 12 konut satışı ile İzmir izledi. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 567 konut satışı ve yüzde 16,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 61,2 oldu. Ankara 6 bin 456 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 564 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılar 4 bin 192 konut aldı

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,7 artarak 4 bin 192 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2019’da ilk sırayı 1.903 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 764 konut satışı ile Antalya, 249 konut satışı ile Ankara, 217 konut satışı ile Bursa ve 177 konut satışı ile Yalova izledi. En çok konut satın alımını ise 734 ile Iraklılar gerçekleştirdi.

Öte yandan; Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Mali Sekreteri Ömer Kurnaz‘dan “Emeklilere TOKİ konutlarından ayrılan kontenjan oranı yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarılsın” talebi geldi.