Konut satış istatistikleri

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde ocak ayında 72 bin 937 konut satışı gerçekleştirildi. Ocakta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 46,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 geriledi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, ülke genelinde ocakta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 46,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 azalarak 72 bin 937 oldu.



Konut satışlarında İstanbul 13 bin 455 konutla ilk sırada (yüzde 18,4) yer aldı. İstanbul'u 6 bin 785 konut satışıyla (yüzde 9,3) Ankara, 3 bin 795 konut satışıyla (yüzde 5,2) İzmir izledi. En az satış olan iller 7 konutla Ardahan, 9 konutla Hakkari ve 17 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.



- İpotekli konut satışları



Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,2 azalarak 6 bin 537'ye geriledi.



Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul bin 215 konut ve yüzde 18,6 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 42,9 ile Ardahan oldu.



Diğer konut satışları ocakta, yıllık bazda yüzde 2,8 azalarak 66 bin 400 olarak tespit edildi. Bu kategoride de İstanbul 12 bin 240 konut satışı ve yüzde 18,4 ile ilk sırada yer aldı.



İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91 olarak kaydedildi. Ankara 6 bin 164 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 3 bin 383 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konutla Ardahan oldu.



- 31 bin 48 konut ilk defa satıldı



İlk defa satılan konut sayısı ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 azalarak 31 bin 48'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 42,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 19 konutla en yüksek payı (yüzde 19,4) aldı. İstanbul'u 2 bin 604 konut satışıyla Ankara, bin 589 konut satışıyla İzmir takip etti.



İkinci el konut satışları ocakta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,4 azalış göstererek 41 bin 889 olarak gerçekleşti.



İstanbul 7 bin 436 konut satışı ve yüzde 17,8 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 55,3 oldu. İstanbul'u 4 bin 181 konut satışıyla Ankara, 2 bin 405 satışla da Antalya takip etti.



- Yabancılara 3 bin 168 konut satıldı



Yabancılara yapılan konut satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81,9 artarak 3 bin 168 oldu.



Bu alanda ilk sırada bin 361 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 601 satışla Antalya, 182 satışla Ankara, 177 satışla Bursa ve 162 satışla Yalova izledi.



Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 605, İran vatandaşları 305, Rusya vatandaşları 195, Afganistan vatandaşları 191, Ürdün vatandaşları 151 konut edindi.