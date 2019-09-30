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Konut kredisi yapılandırma nasıl yapılır? Katılım bankaları yapılandırma yapıyor mu

Merkez Bankası’nın faizleri aşağıya çekmesiyle birlikte vatandaşlar konut satın almaya başladı. Devlet bankaları konut kredi oranlarında yapılandırmaya giderken, faize bulaşmak istemeyen vatandaşlar ise katılım bankalarının kredi oranlarını merak ediyor. Katılım bankaları yapılandırma yapıyor mu? Konut kredi oranları son durum?

30 Eylül 2019 Pazartesi 11:37
Konut kredisi yapılandırma nasıl yapılır? Katılım bankaları yapılandırma yapıyor mu

Merkez Bankası’nın faizleri aşağıya çekmesiyle birlikte vatandaşlar konut satın almaya başladı. Devlet bankaları konut kredi oranlarında yapılandırmaya giderken, faize bulaşmak istemeyen vatandaşlar ise katılım bankalarının kredi oranlarını merak ediyor. Katılım bankaları yapılandırma yapıyor mu?

Katılım bankaları için ise durum biraz farklı. Katılım bankaları sistemleri gereği kar ve zarar ortaklığı ile müşterilerine ürün kullandırıyorlar.  Yani siz konut kredisi çekerken daha başında faizlerin düşmesi durumunda zarar etmeyi göze almış ve kabul etmiş oluyorsunuz. Katılım Bankası konut finansmanı paketinde size evi satın alırken aslında evi kendisi satın almış oluyor ve size belirlemiş olduğu toplam kredi maliyeti ile satmış oluyor. 

Konut finansmanı için nasıl başvuru yapabilirim? Kredi için gerekli evraklar nelerdir?

Konut kredisi veren katılım bankaları arasında Kuveyt Türk kredi oranları merak konusu olmaya devam ediyor. Kredi kullanıp ister konut, isterse de araç alacak vatandaşlara kolaylık sağlayan Kuveyt Türk, kredi başvurularınızı Kuveyt Türk şubeleri üzerinden yapabilirsiniz. Başvuru esnasında alınacak gayrimenkulün (konut, iş yeri, arsa vb.) tapu fotokopisi ve gelir belgenizle başvuru yapabilirsiniz. Alınacak gayrimenkulün ekspertiz değerinin;

A sınıfı enerji sertifikasına sahip konut için %90’ına kadar,

B sınıfı enerji sertifikasına sahip konut için %80’ine kadar,

İşyeri ve arsa için %50’sine kadar finansman kullanımı yapılabilir.

Konut finansmanları için maksimum vade 120 ay, işyeri ve arsa finansmanları için maksimum vade 60 aydır.

Araç finansmanı için nasıl başvuru yapabilirim?

Başvurularınızı Kuveyt Türk şubeleri üzerinden yapabilirsiniz. Başvuru esnasında alınacak aracın ruhsat fotokopisi veya proforma fatura ve gelir belgenizle başvuru yapabilirsiniz. Alınacak araç sıfır ise proforma fatura değerinin; ikinci el ise kasko değerinin;

120.000 TL’ye kadar olan kısmının %70’ine kadar, 120.000’yi aşan kısmı için ise %50’sine kadar finansman kullanabilirsiniz.

Araç finansmanlarında, finansman tutarı 120.000 TL ve altında ise 60 ay; 120.000 TL’yi aşması durumunda 48 aya kadar vadelendirilebilir.

Konut ve Araç Finansmanından herkes yararlanabilir mi?

Konut ve araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme gücüne sahip tüketiciler yararlanabilir.

Konut bedelinin en fazla ne kadarı için finansman desteği kullanılabilirim?

Konut işlemlerinde konutun ekspertiz değerinin %80’i finanse edilir.

En fazla kaç yaşında araca finansman kullanabilirim?

Bankamız tarafından en fazla 8 yaşa kadar araçlar için finansman desteği sunulmaktadır. ​Ancak, 2. El araçlarda finansman kullanılacak aracın yaşı ve kullandırılan finansmanın vadesi toplamı 108 ayı geçmeyecektir. (6 yaş için maksimum 36 ay, 7 yaş için maksimum 24 ay ve 8 yaş için maksimum 12 ay vadeli işlem yapılabilir.)

İhtiyaç Finansmanı üst vadesi nedir?

İhtiyaç Kart Finansmanı için 58 ay, Eğitim Finansmanı için 48 ay, diğer ihtiyaç finansmanları için ise 60 aya kadar finansman kullanabilirsiniz. 

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 11:37
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