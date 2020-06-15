Konut kredisi düşüyor, faizsiz ev nasıl alınır?

İşte bu yüzden geleneklerimizde olan bir sistemi kullanmak son derece mantıklı. O da tasarruf yöntemi. Bir araya gelmiş kişilerin oluşturdukları büyük bir tasarruf finansmanı içinden alınacak para sayesinde faizsiz ev sahibi olmak son derece basit.

Konut Tasarruf Finansmanı Sistemi Nedir?

Konut kredisi almak için artık bir bankaya gitmek zorunda değilsiniz. Son derece farklı ve aynı zamanda avantajlı olan çözüm yolu sayesinde istediğiniz evi satın almanız çok kolay. Bu sisteme göre katılımcı sayısının farklı olduğu tasarruflar var. Yani ev sahibi olmak isteyen kişilerle bir aradasınız. Herkes, sırasıyla bir evin taksitini yapmış olduğu ödemelerle ödüyor. Böylelikle çok düşük miktarlar üzerinden ev sahibi olabiliyorsunuz. Birçok kişinin korkulu rüyası olan faiz, ara ödeme ya da peşinat yok. Dileyen kişiler, ben daha erken bir şekilde borcumu bitirmek istiyorum diyerek peşinat ödeyebilir. Aynı durum ara ödeme konusu için de geçerli.

Konut Tasarruf Finansmanı Avantajları Neler?

Faizsiz konut kredisi sayesinde farklı birçok tasarruf planı içinden hemen bir seçim yapabilirsiniz. Bunların değişik özellikleri söz konusu. Böylelikle erken ödeme avantajlarından faydalanabiliyorsunuz.

sayesinde farklı birçok tasarruf planı içinden hemen bir seçim yapabilirsiniz. Bunların değişik özellikleri söz konusu. Böylelikle erken ödeme avantajlarından faydalanabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra özellikle indirimli çalışma bedeli sayesinde her daim yüzde 30'luk bir fırsat da var.

Kişiye özel olarak hazırlanmış olan paketler mevcut. İhtiyaç duyulan tasarruf tutarına karar vermek mümkün. Aynı zamanda tutarı hem arttırma hem de azaltma gibi bir şansınız her daim bulunuyor.

Geri ödeme konusunda hiçbir zaman ek ödeme söz konusu değil. Karşınıza sürpriz masraflar çıkmayacak.

Konut Tasarruf Finansmanından Nasıl Faydalanılır?

Faizsiz ev almak için bir plan dahilinde ilerlemek gerekiyor. Bir bütçe belirlemek yapılacak olan ilk iştir. Bunun ardından aylık tasarruf miktarına karar verin. Bu konuda bir sınırlama, zorlama veya limit yok. Peşinat ödemek istiyorsanız tutarı belirleyebilirsiniz. Aksi halde peşinat olmadan da ev sahibi olmak mümkündür. Hem fırsat hem de genel paketler var. Seçiminizi yapın.

https://www.cozumtasarruf.com.tr/faizsiz-ev/