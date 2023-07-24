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Konut Projeleri Konut kiralarında “en fazla yüzde 25 artış” uygulaması ne zamana kadar geçerli?
Konut Projeleri

Konut kiralarında “en fazla yüzde 25 artış” uygulaması ne zamana kadar geçerli?

Yeniakit Publisher
2023-07-24 20:33:00 -
Konut kiralarında "en fazla yüzde 25 artış" uygulaması ne zamana kadar geçerli?

15 Temmuz 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Kanun ile konut kiralarında kira artışlarındaki yüzde 25'lik sınırlama süresi uzatıldı. Bu yeni düzenlemeyle ilgili konuşan İstinye Üniversitesi (İSÜ) Meslek Yüksekokulu (MYO) Adalet Program Başkanı Öğretim Görevlisi Vehbi Doğan “Türk Borçlar Kanunu'na eklenen geçici ikinci madde ile bu uygulama 2 Temmuz 2023 ila 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında da geçerli olacak” dedi.

Yükselen kira fiyatlarına önlem amacıyla kira zammı oranı yüzde 25 olarak sınırlandırılmıştı. Fahiş kira artışlarına ve kiracı-ev sahibi tartışmalarına çözüm için getirilen bu uygulamanın süresi 1 Temmuz 2024’e kadar uzatıldı. Öğretim Görevlisi Vehbi Doğan, “Türk Borçlar Kanunu'na eklenen geçici ikinci madde ile bu uygulama 2 Temmuz 2023 ila 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında da geçerli olacak” bilgisini paylaştı.

Sınırlama 2 Temmuz 2023 - 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında da geçerliliğini koruyacak

Resmî Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemeyle ilgili konuşan İstinye Üniversitesi (İSÜ) Meslek Yüksekokulu (MYO) Adalet Program Başkanı Öğretim Görevlisi Vehbi Doğan, şunları söyledi: “11 Haziran 2022'de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na eklenen geçici birinci madde ile, 11 Haziran 2022 ila 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında konut kiralarında kira artışları yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı. Ancak son günlerde gündemde olan vergi artışlarının düzenlendiği 15 Temmuz 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7456 sayılı Kanun ile geçici ikinci madde eklenerek, bu yüzde 25'lik kira artışı sınırlandırması 2 Temmuz 2023 ila 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında da geçerliliğini koruyacak şekilde süresi uzatıldı. Bu düzenlemeyle birlikte, konut kiralarında kiraya veren konut sahipleri, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar kiracılara yönelik olarak en fazla yüzde 25 oranında kira artışı uygulayabilecekler.”

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