Konutta indirim üstüne indirim! Konut kredi oranlarında son durum | Konut indirim kampanyası ne zaman başlıyor 2018

Ekonomiyi canlandırmak için konut alacak vatandaşlara son dakika gelişmesi yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, konutta uygun ödeme koşullarıyla yeni kampanya yapılacak. Gayrimenkul sektörünün düzenlediği ve 31 Ekim’e kadar sürecek kampanyada konut fiyatlarında yüzde 10 ile 20 arasında indirime gidilmesi planlanıyor. Yüzde 2’yi aşan konut kredi oranları 120 ayda 0.98’e çekilmesi, yüzde 20 olan peşinat oranının da yarı düşürülmesi amaçlanıyor.

Gayrimenkul sektörü temsilcileri bir araya geldi ve yeni bir kampanya hazırlandı. Konutta gerçekleşecek kampanyanın detayları yarın açıklanacak. Gayrimenkul setör temsilcilerinin açıklayacağı kampanyaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da destek veriyor. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER) üyesi onlarca firma ve proje kampanyaya dahil olacak.

KAMPANYA 2 AY SÜRECEK

Vatandaşın konut almadaki en büyük engelinin yüzde 2’yi aşan faiz oranları olduğu belirtiliyor. Firmalar bankalar olmadan kendi bünyelerinde 120 aya kadar faizi 0.98’e çekmeyi planlıyor. Diğer bir önemli hamle de indirim olacak. Firmalar konut fiyatlarında yüzde 10 ile 20 arasında indirim yapacak. Yüzde 20 olan peşinat oranın da yüzde 10’a çekilmesi kalan farkın ara ödemeler şeklinde alınması da planlanıyor. Kampanya 2 ay sürecek.

"VATANDAŞ UYGUN ŞARTLARDA KONUT SAHİBİ OLACAK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konutta uygun ödeme koşullarıyla yeni kampanya yapılacağını açıklamıştı. Gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiren bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan Kurum, “Gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri, 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından vatandaşlarımızın ev sahibi olması için önemli bir fedakarlık örneği gösterdiler. Bugün de ülkemize yönelik yürütülen bu ekonomik kuşatmaya karşı en güçlü şekilde mücadele edecekler ve yeni bir fedakarlık dönemini başlatarak vatandaşlarımızı mağdur etmeden uygun koşullarda konut sahibi yapacaklar.” diye konuşmuştu.

"UYGUN ÖDEME KOŞULLARIYLA KAMPANYA YAPACAĞIZ"

Bakan Kurum, gayrimenkul sektörünü hareketlendirmek amacıyla uygun faiz oranları ve ödeme koşullarıyla yeni kampanyalar yapacaklarını, bu kampanyanın ayrıntılarını da önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi. Bakan Kurum'un önümüzdeki günlerde inşaat, inşaat malzemeleri ve gayrimenkul sektörü temsilcileri ile bir araya geleceği öğrenildi.