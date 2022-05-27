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Konut Projeleri Konut ilan siteleri hakkında yeni karar!
Konut Projeleri

Konut ilan siteleri hakkında yeni karar!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haksız fiyatla mücadele kapsamında internetteki konut ilan sitelerine düzenli bilgi verme zorunluluğu getiriyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 10:49:00 -
Konut ilan siteleri hakkında yeni karar!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut fiyatlarındaki fahiş artışlar ve yüksek kira rakamları üzerine harekete geçti. Kayıt dışılık ve haksız fiyat oluşumları ile mücadele kapsamında çalışmalar artırıldı. Bakanlık konut fiyatları ve kira gelirlerini yakın takibe aldı.

Gayrimenkul satışlarında beyan edilen değerler tapu harcı yönünden inceleniyor. Alım satım bedelinin düşük beyan edilip edilmediği tespit edilecek. Bakanlık ilk aşamada 2019 ve 2020 yıllarındaki satışları ele aldı. Banka kredisi bilgileri dikkate alınarak analizler yapıldı. Kredi tutarı ile gayrimenkulün alış bedeli arasında önemli farklar belirlendi. Bu farkların bazı satışlarda beyan edilen tutarın 40 katına ulaştığı görüldü. Bu çerçevede, ilk aşamada yaklaşık 7 bin kişi hakkında "izaha davet" işlemi yapılacak. Ödenmeyen harçlar da tahsil edilecek.

İnternetteki ilan sitelerine de düzenli bilgi verme zorunluluğu getirilecek. Bilgiler, vergi mevzuatı çerçevesinde incelenecek ve gerekli işlemler yapılacak. Söz konusu bilgi alımına yönelik bakanlık tebliğ yayımlayacak.

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