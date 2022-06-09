Konut fiyatlarını aşağıya çekmek için rant vergisi devreye sokulmalı

Buğra Kardan

Tüketici tarafından bu artışların önüne geçilmesi gerektiği belirtilerek, “Temel hak olan barınma gereksiniminin karşılanması için rant vergisi devreye sokulmalı” çağrısında bulunuluyor. Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz de konut fiyatlarıyla ilgili yakınmaların arttığını ifade ediyor. Deniz, şu yorumları yapıyor: “Ekonomik sıkıntılardan ötürü tüketici, barınma gereksinimini karşılayamayacak noktaya doğru ilerlemektedir. Sonbaharda üniversitelerin açılmasıyla barınma sorunu derinleşeceği öngörülmektedir.

Yaşanan bu sorunun çözümü için hükümet tarafından kiralara tavan fiyat uygulaması ve benzeri önlemler üzerinde çalışıldığı bildirilmektedir. Fiyatlara müdahale ve sosyal konut yapımının hızlandırılması izlenimi veren tedbirlerin ele alındığı da dile getirilmektedir.

Başka çözüm yok

Devletin fiyatlara müdahalesinin karaborsa, kayıt dışı ekonomi gibi kabul edilemez sonuçlara yol açtığı bilinmektedir. Öte yandan devlet eliyle sosyal konut üretiminin arttırılmasının da kısa vadede yaşanan bu büyük soruna çözüm getirmeyeceği ortadadır. Taşınmaz satış ve kira bedellerinde görülen baş döndürücü yükselişin bugünden yarına durdurulması, barınma hakkını güçlü şekilde tehdit eden bu durumun engellenebilmesi için rant vergisinin getirilmesinden başka çözüm bulunmamaktadır.”