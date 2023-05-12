Konut fiyatlarında düşüş için tarih verildi

Konut satışlarında yılbaşından sonra başlayan duraklama nisan ayında satışların daha da düşmesi ile devam etti. Türkiye genelinde nisan ayındaki gayrimenkul satışı, mart ayına göre yüzde 23 azaldı. Satışların azalmasında etkili olan bileşenleri Gayrimenkul Danışmanı Nilüfer Kas tek tek açıkladı. Kas konut fiyatlarında önümüzdeki günlere ilişkin fiyat beklentisini de belirtti.

Konut satışlarında 2022 yılında farklı bir dönemin yaşandığını ifade eden Kas, “Her yıl ocak ayı itibari ile konut satışları yavaşlamaya girer. Bahar ile birlikte ise hız kazanır. Fakat deprem bu hızın alınacağı döneme denk gelince konut sektöründe değerlendirmeler değişti. Deprem sonrası başlayan iç göç ile birlikte satılık değil de kiralamaya yönelik talepler oluşmaya başladı. Bu da kiralık fiyatlarının daha da yükselmesinin önünü açmış oldu.

Baktığımız zaman hem şubat sayında hem de mart ayında bir önceki yıla göre satış adedinin düştüğünü görüyoruz. Ancak 2019,2020 ve 2021 yılına baktığımızda aslında çok belirgin bir düşme olmadığını söyleyebiliriz. Son 10 yılda aylık satış adetleri ortalama 100-150 bin adet civarında oluyor. 2022 yılı konut sektörünün son 10 yılda önemli ölçüde yükseldiğini söyleyebiliriz. Hem fiyatlarda hem satış adetlerinde yabancıya satışlarda da ciddi rakamlar elde edildi” dedi.

BİRDEN FAZLA ETKEN BULUNUYOR

Konut satışlarının düşüşünü etkileyen birden fazla etmenin olduğunu belirten Kas, “2023 yılı birçok şeyin önüne geçti. Ekonomideki hareketlilik, deprem, seçim dönemi ve bayramın yakın tarihlerde meydana gelmesi konut satışlarını önemli ölçüde etkiledi. Geleneksel olarak tatil ve bayram dönemlerinde özellikle ramazan ayında satışlarda mutlaka bir gerileme olur. Biz bu sebepleri aslında son 2-3 ay içinde hepsini bir arada görecek şekilde yaşadık. O yüzden satışlarda sıcak pazarda insanlar alacaklarını beklemeye aldılar. Burada çok fazla oyuncu devreye girdi. Birinci sırada deprem var. Burada binaların hızlı satışı için devreye sokulması var. Deprem öncesinde satılık konut stoğu 500 bin seviyelerindeyken deprem sonrasında bu stok 750 bin seviyelerine kadar çıktı. Bu da bize panik satışlarının başladığını gösterir. Aynı zamanda eski ev sahibi olan kişiler yeni evlere sahip olmayı tercih etmeye başladılar. Bu yüzden sektörü etkileyen tek bir neden değil birkaç bileşenden söz etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

GAYRİMENKUL TURİSTLERİ FİYATLARI DEĞİŞTİRİYOR

Tüketicilerin konut satın alırken tercihlerinin değiştiğini belirten Kas, “Konut fiyatlarındaki makasın fazla olmasının bir sebebi bizim danışmanlar olarak tarif ettiğimiz 2 tip satıcının olması. Bir tanesi A plus satıcı olarak geçen fiyatı hemen satışa uygun bir şekilde belirleyen ve konutu elinden çabuk çıkartan satıcı oluyor. Diğeri de gayrimenkul turistleri dediğimiz tok satıcılar var. Bu satıcılar genelde yüksek fiyattan değer biçip alıcı çıkarsa kar yapmayı planlayan satıcılar oluyor. Burada ilk satıcıların sundukları fiyatlara bakmak lazım. Tüketiciler, alıcılar da bu konuda aslında kendilerini çok geliştirdiler. Eskiden bir eve bakılıp hoşa gidilirse alınıyordu. Artık tüketiciler gerçek anlamda pazar değerlendirmesi yapıp satın alıyorlar. Şu an nakit parası olan kişilerin satın almalar yaptığı bir dönemdeyiz” şeklinde konuştu.

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KONUT FİYATLARINDA BEKLENTİ

İlerleyen günlerde konut fiyatlarının izleyeceği yön hakkında bilgiler veren Kas, “Alıcıları konut almaya yönelten birkaç nokta var. Öncelikle doğru fiyata denk gelen bir pazarın olması gerekiyor. Yatırımcılar ellerindeki parayı gayrimenkulde değerlendirdiklerinde kar etmek istiyor. Şu dönem yatırımcıların değil kullanıcıların harekete geçeceği bir dönem. Fiyatlar belirli bir doygunluğa ulaştı. Bundan sonra rakamların gideceği yolun çok fazla olacağını düşünmüyorum. Ama sıfır konutları bu çerçevenin dışında tutuyorum. İnşaat maliyetlerindeki değişimler sıfır konut fiyatlarını farklı bir boyutta etkileyecektir. İkinci el konutlarında kişilere bağlı olarak çok fazla yükselmeden devam edebileceğini düşünüyorum. Talebin azaldığını satıcılar çok net görüyorlar. Satıcıların direnç noktası kırılmış durumda. Gelen tekliflere de ‘Daldaki kuş mu eldeki kuş mu?’ diyerek yaklaşıyorlar. Piyasada doğru alıcı ve satıcı birleştiği noktada sonuçlanan işlemler gerçekleşiyor. Deprem korkusu alıcıları mantıklı satın almaya yöneltti” dedi.