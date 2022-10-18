Konut fiyatlarına rekor zam! Ev almak hayal oldu
Türkiye'de konut fiyatları ağustos ayında yıllık yüzde 184,6 artış gösterdi. Ev sahiplerinin fahiş zamları sonrası konut sahibi olmak dar gelirli için bir hayli zorlaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayımladı. Türkiye'de konut fiyatları ağustos ayında yıllık yüzde 184,6 artış kaydetti.
Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 8 oranında artarak 548,5 oldu.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 184,6 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 57,2 oranında artış gösterdi.
İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, ağustos ayında bir önceki aya göre sırasıyla 7,9, 7,8 ve 9,1 oranlarında artış gözlendi.
Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 210,8, 193,5 ve 175,7 oranlarında yükseliş kaydetti.
Türkiye genelinde metrekare birim fiyatı 15.076 TL oldu. Metrekare birim fiyatı İstanbul'da 24.524 TL, Ankara'da 10.780 TL, İzmir'de 17.305 TL olarak gerçekleşti.
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