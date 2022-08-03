Konut fiyatları ve kiralar düşecek

Önceki gün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantının ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarını belirterek, hazırlıkların bitmek üzere olduğunu, detayların gelecek ay duyurulacağını açıklamıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise birkaç gün önce Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilde başlatacaklarını bildirmişti.

Heyecan uyandırdı

Müjdesi verilen sosyal konut projeleri hem ilk kez ev alacak dar ve orta gelirlilerde hem de sektörde heyecan uyandırdı. Sektör temsilcileri, söz konusu sosyal konut hamlesinin satılık ve kiralık konut fiyatlarındaki artışı durduracağını belirterek, yeterli arzın sağlanması durumunda düşüş dahi yaşanabileceği görüşünde birleşti.

Yıllık yeni konut ihtiyacının 800 bin adet olduğu Türkiye’de, 2019’da dip yapan ruhsat izin adedi toparlanmaya başlasa da üretim halen istenilen seviyeye ulaşamadı. Son 3 senede yeni konut için alınan ruhsat izinlerinin ortalaması yıllık 550 bin adet oldu. Fiyatları durdurabilecek en kritik konunun, “konut üretiminde arzın talebi geçmesi” olduğunu kaydeden temsilciler, burada özel sektörün de devreye sokulması ve projelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

“Olağan dışı fiyat artışına gem vuracaktır”

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutlardaki önlenemeyen fiyat artışına bizzat el atmasını sektör adına sevindirici bulduklarını söyledi.

“Hükümetin ilgili birimlerinin fiyat artışına neden olan etkenleri ortadan kaldıracağına, yaşanabilir konut, uygun maliyet, erişilebilir fiyat ve ihtiyaca uygun konut üreteceğine inanıyoruz” diyen Durbakayım, şu değerlendirmelerde bulundu: “Hükümetin TOKİ kanalıyla gerçekleştireceği bu büyük proje, son 3-4 yıldır azalan konut arzı nedeniyle tırmanışa geçen fiyatlara gem vuracaktır. Hükümetin atacağı bu büyük adımın olağan dışı artan inşaat maliyetlerine de bir çeki düzen getireceğine inanıyoruz. Uygun kamu arazileri devreye alınarak yapılacak ve inşa edileceği bölgenin siluetini ve tarihi yapısını değiştirmeyen projelerin, özel sektörün yapacağı sosyal konutlara da örnek olmasını arzu ediyoruz. Nitekim, özel sektör olarak, bu ulusal görevde elimizden geleni yapacağız.”

Durbakayım, yıllık ihtiyaç duyulan konut üretimi için özel sektörün de devreye sokulması ve bu konuda gerekli teşviklerin verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

“Sektörümüz ve ülkemiz adına ümit verici”

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal da detayları açıklanacak Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin sektör ve ülke adına ümit verici olduğunu söyledi.

Akbal, “Maliyetlerin yükselişiyle azalan konut üretiminin ‘eve ulaşma zorluğu yaşayan kesim adına artırılması hedefi’ sosyal devlet anlayışı açısından da değerli” diye konuştu.

Konut üretimindeki düşüşten bahseden Akbal, “Artan fiyatları baskılayacak başlıca hamlelerden biri arzın artması. Know-how sahibi konut üreticilerinin de işin içinde, tecrübeleriyle yer alması sağlanırsa süreç daha hızlı ilerleyebilir” açıklamasında bulundu.

Özel sektörü de işin içine katmalı

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özcan ise arzın artırılmasının çok kritik bir husus olduğunun altını çizerek, projelerin açıklanmasının dahi fiyat artışlarının durmasını sağlayabileceğini söyledi. Özcan, “Devletimiz sosyal konut üretiminde özel sektörü de işin içine katmalı. Eğer TOKİ ve Emlak Konut’un yanı sıra özel sektör de işin içine dahil edilirse ve üretilecek konut sayısı 800 bin adet olan yıllık sıfır ev ihtiyacının üzerine çıkarsa hem satılık hem de kiralık fiyatlarda düşüş dahi sağlanacaktır” dedi.

Konut şirketlerinin ellerinde arsalar bulunduğunu dile getiren Özcan, “Vergisel kolaylıklar sağlanarak, ticari krediler verilerek, gerekirse KGF tahsis edilerek şirketlere bu arsalarda sosyal konut yapmaları çağrısında bulunulabilir. Hatta satış sürecini de yine kamu yürütür. Bu sayede hem vatandaş hem de şirketler kazançlı çıkar” diye konuştu.

“Vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de açıkta bırakmayacağız”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak. Yaptığımız projelerle de buna imkân sağlayacağız” dedi. Kurum, önceki gün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yüksek kira ve konut fiyatlarına ilişkin Bakanlığın konuyla ilgili çalışmalarının sorulması üzerine Kurum, konuyla ilgili şikayetlerin takibini Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptıklarını söyledi.

Bakan Kurum, Bakanlığın kira ve konut artışını titizlikle takip ettiğini belirterek “Kira ve konut fiyatlarında da gerileme olacak. Yaptığımız projelerle de buna imkân sağlayacağız. İnşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de açıkta bırakmayacağız” ifadesini kullandı. “Kira artışı suni bir artıştı, bunu hep söylüyoruz. Bizim hamlelerimizle durumda iyileşme olacak. Arzda sıkıntı varsa sıkıntıyı giderecek süreci Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşacak. Fiyatların gerilemesine neden olacak ve sistem oturacak” ifadesini kullanan Kurum, sosyal konut projesinin detaylarının eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılacağını söyledi.

Dünyadaki tedarik zincirinin oturmasıyla ülkelerin üretime geçtiğini, inşaat sektörünün ana maliyetlerinden demir ve çimento maliyetlerinin de gerilemeye başladığının altını çizen Kurum, “Arz arttı, talep aynı kalınca mecburen fiyatlar da geriliyor” dedi.