0553 313 94 23

Konut Fiyat Endeksi nisanda arttı

KFE, nisanda aylık göre yüzde 0,66, yıllık yüzde 2,75 artış kaydetti

21 Haziran 2019 Cuma 14:58
Konut Fiyat Endeksi nisanda arttı

İSTANBUL (AA) - Konut Fiyat Endeksi (KFE), nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,66 artarak 110,02 seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisan dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,66 artarak 110,02 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,75 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14,02 azaldı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, nisanda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0,59, 0,99 ve 0,64 artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul’da yüzde 2,02 azalış, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1,30 ve 3,00 artış görüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:58
  1. KFE
  2. Piyasalar
  3. TCMB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polisle çatışan zanlılar Sivas’ta yakalandı
    1. Polisle çatışan zanlılar Sivas’ta..
    2. Zabıtayı görünce namaza duran dilenci,..
    3. Tarihî mirasta peyzaj yaklaşımları
    4. Çin insansız helikopterini başarıyla..
    5. TİKA'dan Kosova'da arıcılığın..
    6. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    7. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    8. Amerikalı turistin çantasını gasbeden..
    9. Fethiye’de iki motosiklet çarpıştı: 3..
    10. Sobi: "Balık ölümleri mühendislik..
    11. Başkan Büyükakın: “Varlık sebebimiz..
    12. Dünya Yoga Günü Güvercinada’da kutlandı
    13. Tekirdağ’da 5 asker PKK propagandası..
    14. Ankara Büyükşehirden yaz Kur’an..
    15. Evkur Yeni Malatyaspor altyapı..
    16. İBB, her yıl 10 milyon gencin..
    17. Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür..
    18. Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa..
    19. Aromasıyla meşhur Kırıkhan kavununda..
    20. Mersin Limanı'nda 20 düzensiz göçmen..
    21. Yenişehir’de göz nuru sergisi
    22. Ortaokul öğrencilerinden şehitler için..
    23. Erzincan'da kamyonet ile traktör..
    24. MHP Milletvekili Taytak, yumurta..
    25. Cezaevinde yangın tatbikatı "isyan"..
    26. Büyükşehir eskiyen üst geçitleri..
    27. "Yargı reformunu yeşil pasaporta..
    28. Uğur Dündar uslanmıyor! İsim verdi,..
    29. Çankaya’dan Muzaffer amcaya yardım eli
    30. Yenilenen İstanbul seçimi seçmen..
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!