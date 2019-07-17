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Konut Fiyat Endeksi mayısta arttı

KFE, mayısta aylık yüzde 0,49, yıllık yüzde 1,57 artış kaydetti

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:49
Konut Fiyat Endeksi mayısta arttı

İSTANBUL (AA) - Konut Fiyat Endeksi (KFE), mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,49 artarak 110,27 seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mayıs dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,49 artarak 110,27 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,57 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14,44 azaldı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, KFE mayısta bir önceki aya göre İstanbul ve Ankara sırasıyla yüzde 0,46 ve yüzde 0,38 artarken, İzmir'de yüzde 0,11 azaldı.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul’da ve Ankara'da sırasıyla yüzde 2,12 ve 0,41 azalış, Ankara İzmir’de yüzde 0,60 artış gösterdi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:49
  1. KFE
  2. Konut Fiyat Endeksi
  3. Piyasalar

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