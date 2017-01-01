Konut fiyat artışında dünya şampiyonu olduk

Son yıllarda çizdiği yüksek büyüme performansıyla dikkatleri üzerinde toplayan Türkiye, konut fiyatı artışında da dünya liderliğine yükseldi.

49 ülkede 3 binden fazla ofisi ve 80 bini aşkın gayrimenkul danışmanı bulunan ve 2013’ten bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren dünyanın en önemli gayrimenkul danışmanlık şirketlerinden Coldwell Banker, OECD verilerine göre dünyada konut fiyatlarının en fazla arttığı ülkelerin listesini yayınladı. Dünyanın farklı coğrafyalarından 39 ülkenin yer aldığı araştırma, 2010-2017 yılları arasında konut fiyatlarında yaşanan hareketi mercek altına aldı.

TÜRKİYE BİRİNCİ SIRADA YER ALIYOR

Araştırmaya göre, konut fiyatlarının 2010 yılında bu yana nominal olarak yüzde 106,8 arttığı Türkiye, konut fiyatı artışında araştırmaya katılan 39 ülke arasında birinci sırada yer aldı. Araştırmanın ikinci sırasında yüzde 94,7’lik fiyat artışıyla Brezilya; üçüncü sırada ise yüzde 82,2 ile İzlanda yer aldı. İlk 10’da yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla şöyle gerçekleşti: Estonya (yüzde 72,9), İsveç (56,5), İsrail (56,4), Kanada (54,3), Çin (49,2), Avusturya (48,8), Endonezya (47,2).

EURO BÖLGESİ'Nİ 16'YA KATLADIK

Araştırmanın OECD ve Euro Bölgesi’ndeki konut satış fiyatlarının ortalama yükseliş oranlarını da ortaya koyduğunu ifade eden Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş, “Söz konusu verilere göre; 2010-2017 yılları arasında OECD ülkelerindeki ortalama fiyat artışı yüzde 24,7 seviyesinde gerçekleşirken, geçtiğimiz 7 yılı ciddi bir finansal belirsizlikle geçiren Euro Bölgesi’nde ise bu rakam yüzde 6,7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye’deki konut satış fiyatı artışının yüzde 106,8 olduğunu düşündüğümüzde, ülke olarak, konut fiyatı artışında OECD’yi 4’e, Euro Bölgesi’ni ise 16’ya katladığımızı ifade edebiliriz” şeklinde konuştu.

KİRALIKTA ÜÇÜNCÜ SIRADAYIZ

Ülkelerin gayrimenkul pazarlarını analiz etmek için, satılık konut fiyatlarının yanında kiralık konut fiyatlarında yaşanan hareketin de analiz edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Gökhan Taş, “2010-2017 yılları arasındaki kiralık konut fiyatlarına baktığımızda da ilk iki ülkenin Baltık ülkelerinden oluştuğunu, Türkiye’nin de yine ilk 3 ülke içinde yer aldığını görüyoruz. Kiralık konutta birinci sırada yüzde 123,1’lik yükselişle Estonya bulunurken, ikinci sırada ise yüzde 75,6 ile Litvanya yer alıyor. Türkiye ise yüzde 58,5’lik artışla listenin üçüncü sırasında. İlk 10’daki diğer ülkeler ise, Rusya, İzlanda, Güney Afrika, Şili, Avusturya, Kolombiya ve Letonya olarak sıralanıyor” ifadelerini kullandı.

DÜŞÜŞ EN FAZLA YUNANİSTAN'DA

Söz konusu araştırma, nominal fiyat hareketleri üzerinden gerçekleştirildi.

Araştırmada yer alan 39 ülkeden 34’ünde konut fiyatlarının arttığı gözlenirken, 5 ülkede ise konut fiyatları geriledi.

Dünyada konut fiyatlarının en fazla düştüğü ülke, uzun yıllardır krizle boğuşan Yunanistan oldu. Buna göre Yunanistan’daki konut fiyatları 7 yılda yüzde 37,3 geriledi.

Yunanistan’ın ardından konut fiyatlarının düşüş gösterdiği ülkeler yüzde 17,4 ile İspanya, yüzde 15 ile İtalya, yüzde 11,5 ile Rusya ve yüzde 4,8 ile Slovenya oldu.

KONUT YATIRIMCININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Türkiye’de gayrimenkulün vatandaşlar arasında da bir yatırım aracı olarak görüldüğünü ve son yıllarda yaşanan sürdürülebilir fiyat artışının da bu bakış açısını desteklediğini ifade eden Nef Yönetim Kurulu Başkanı Timur">Erden Timur, “Konut fiyatlarındaki artışı analiz etmek için aslında birer, ikişer yıllık dönemlerden çok daha uzun vadeye bakmak gerekiyor. Yapılan araştırmalar da gösteriyor ki; Türkiye’de 10 yıllık dönemlerde gayrimenkul her zaman en fazla kazandıran yatırım aracı oldu. OECD ülkeleri arasında ne kadar çok konut satışı gerçekleştirsek de dünyadaki marka şehirler arasında yerimizi daha iyi noktalara getirmek için yapacak çok iş var. 2017 yılı Küresel İnovasyon Raporu’nda (GII Report) Türkiye 43. sırada. Bu rapor neleri araştırarak hazırlanıyor? İnsan Kaynağı ve Araştırma (eğitim, yükseköğretim, ar-ge), Altyapı (bilişim, genel altyapı, sürdürülebilir çevre), Pazar Gelişmişliği (kredi, yatırım, ticaret ve rekabet) ve İş Gelişmişliği (bilgi işçileri, inovasyon çevresi, bilgi birikimi) gibi gelişmişliği gösteren konular. Konut ve inşaat sektörüne baktığımızda, 120 yıldır aynı iş modellerinin hakim olduğunu görüyoruz. Biz 3 yıl önce kendi içimizde AR-GE ekibimizi oluşturduk. Teknolojinin gayrimenkul sektörüne entegre olmasını hedefledik. Birçok teknoloji firması ile bir araya geldik, birlikte yenilikçi iş modelleri geliştirdik. Teknoloji gerekliliktir, ihtiyaçtır, demirbaştır. Türkiye’nin rekabetçi bir seviyeye gelebilmesi için ise inovasyon şarttır. Gayrimenkul sektörünün işleyişinin sürdürülebilirlik açısından gelişmiş ülkelerdekine benzer bir yola girmesi gerektiği kanaatindeyim. Avrupa’da Yüksek kaliteli ofis pazarında yıllık kira rayiçlerinde Londra 1200 € ile birinci. Biz İstanbul olarak ilk 15’te yokuz ve değer olarak Londra’nın 4’te biri seviyesindeyiz. Aslında bu aynı zamanda bir potansiyel.” dedi.

KONUTTA FİYAT ARTIŞINI 'ANADOLU' SIRTLAYACAK

Türkiye’deki gayrimenkul sektöründe, 2000’li yıllarla birlikte başlayan dönüşüm sürecinin tün dünyaya örnek olduğunu ifade eden DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, bu başarının da gayrimenkul fiyatlarına yansıdığını ifade ederken, fiyatlardaki artışın gelecek dönemde de devam edeceğinin altını çizdi. Bugüne kadar Türkiye’deki konut fiyat artışını İstanbul’un sırtladığını ifade eden Ziya Yılmaz, “İstanbul’da özellikle Anadolu yakasındaki fiyatların zamanla Avrupa yakasını yakalayacağını hatta kısa bir zaman sonra da o seviyeleri geçeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla İstanbul’daki Anadolu yakası temelli değerlenme devam edecek. Fakat asıl hareket Anadolu’nun büyük şehirlerinde yaşanacak. Bunların başında da İzmir geliyor. Geçtiğimiz günlerde Knight Frank tarafından yayınlanan araştırmaya göre de İzmir 2017 yılında dünyada konut fiyatlarının en fazla arttığı ikinci şehir oldu. Bu da İzmir’in, Anadolu’nun potansiyelini gösteren çok önemli bir veri. Bana göre, bugün gayrimenkul hâlâ en güçlü yatırım aracı olma özelliğini koruyor. Yeter ki doğru lokasyon, doğru şirket ve doğru fiyat bir araya gelsin.” dedi.