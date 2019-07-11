Konut dolandırıcılığıyapan müteahhitlere operasyon: 12 gözaltı

İstanbul’da, maket üzerinden sattıkları daireleri teslim etmeyen ve dolandırıcılık yapıp paraları Amerika’daki şirketlerine aktaran bir inşaat şirketine yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sicili bozuk bir inşaat şirketi tarafından, Arnavutköy ve Eyüpsultan’daki bazı inşaat projelerinin, firmanın kötü olan ticari durumunun gizlenerek proje yapılacak arazilerin sahipleri ile nihai anlaşma yapılmadan maket üzerinden satışını yapan 13 şüpheliyi tespit etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen polis şube polisi, 100’ün üzerinde mağdur tarafından yapılan ihbar üzerine gerçekleşen çalışmalarda, adı henüz açıklanmayan bir inşaat şirketi tarafından, Arnavutköy ve Eyüpsultan ilçelerindeki inşaat projelerinin, firmanın kötü olan ticari durumunun gizlenerek proje yapılacak arazilerin sahipleri ile nihai anlaşma yapılmadan ve ilgili kurumlardan inşaat izinleri alınmadan gayrimenkullerin resim ve maketler üzerinden sözleşme karşılığı satıldığını belirledi. Satılan gayrimenkullerin ücretlerinin bir kısmının peşin olarak şirketin banka hesaplarına aktarıldığını ve kalan borcun da senet veya banka kredisi ile tahsil edildiği halde, müşterilerden alınan senetler üzerinden banka veya faktöring firmalarından alınan kredilerin de ödenmediğini tespit edem polis, icra yoluyla tahsil yapılarak söz konusu şebekenin ikinci bir mağduriyete sebep olunduğunu ve satılan projelerin bir kısmına başlanıp tamamlanmadan bırakıldığını, projelerin büyük çoğunluğuna ise hiç başlanmadığı halde satışların yapıldığını belirledi. Söz konusu inşaat firmasının, izinleri alınan gayrimenkullerin tapularının hak sahiplerine teslim edilmediğini ortaya çıkaran emniyet güçleri, tapular üzerinden yine banka ve finans kurumlarından kredilerin alındığı ve firmaya gelen paraların banka ve faktöring firmaları ile şüpheli firma sahiplerinin Amerika’daki şirketlerine gönderildiğini tespit etti.

Yapılan tespitlerin ardından dün bahse konu inşaat şirketi ile irtibatı olduğu değerlendirilen 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 firari şahsın yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.