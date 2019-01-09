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"Konut almak için en uygun dönem"

EGİAD Başkanı İnci:- "Şu anda müteahhitlerin en ucuz satış yaptığı dönem. İçinde bulunduğumuz dönemin konut almak için en uygun dönem olduğunu düşünüyorum"

09 Ocak 2019 Çarşamba 12:55
"Konut almak için en uygun dönem"

EDİRNE (AA) - Edirne Genç İş Adamları Derneği (EGİAD) Başkanı Hakan İnci, konut almak için en uygun dönemin içerisinde olunduğunu belirtti.

İnci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, kent ve ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Konut faizlerinde yapılan düzenlemeler, piyasadaki konut fazlalığı ve sektörün nakit ihtiyacından dolayı konut fiyatlarının ucuz seyrettiğini belirten İnci, birikimi olan ve ev almak isteyen vatandaşlar için uygun bir dönemden geçildiğini vurgulayarak, bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ev almak için uygun bir dönem olduğunu dile getiren İnci, şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz dönemin konut almak için en uygun dönem olduğunu düşünüyorum. İnsanlar parasını vadeli hesaba yatırıp yıllık yüzde 20 kar elde etmeyi planlıyor. Bir yıl sonra bu şekilde ev alırım diye düşünüyorsa yanılıyorlar. Şunu bilmeleri lazım, bugün 300 bin lira olan ev bir yıl sonra yine 300 bin lira olmayacak. Banka sana yüzde 20 oranında faiz verecek ama senin almayı düşündüğün ev 350 bin lira olacak. Dolayısıyla o yönden bir kar edilemez. Şu anda sektörün ciddi bir nakit ihtiyacı olduğu için ev almayı düşünen insanlarımızın bu durumda almalarının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Eğer düşük miktarda kredi kullanacaklarsa faiz oranına bakmaksızın kullanabilirler.

Çünkü 10 yıllık konut kredileri var. Önümüzdeki süreçte faizler aşağı geldiğinde bireysel kredilerin yapılandırılma şansı olduğu için insanlar belki yüzde 2 ile konut kredisine başlayıp yüzde 1 ile de devam edebilirler. Ama bu arada ucuz konut alma şansları var. Şu anda müteahhitlerin en ucuz satış yaptığı dönem. Ben paramı vadeli yapayım bir yıl sonra daha iyi bir ev alırım şeklinde düşünmesinler. Asla alamazlar. İnşaat maliyetleri yükseldi ve buna bağlı olarak ev fiyatları da artacak."

EGİAD Başkanı Hakan İnci, Edirne'ye gelen Bulgar ve Yunan turistlerin kent ekonomisine katkı yaptığını da belirterek, daha fazla turist çekilmesi için komşu ülkelerde tanıtım çalışmaları yapılması gerektiğini kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 12:55
  1. EGİAD Başkanı Hakan İnci
  2. ev alma
  3. konut fiyatları
  4. sektör
  5. uygun

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