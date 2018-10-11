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Konuşmaları ortaya çıktı! Yeni talimatı ortaya çıktı...

Darbe girişimi sonrası bütün evleri deşifre olan FETÖ, yeni adres bulmakta zorlanıyor.

11 Ekim 2018 Perşembe 10:51
Konuşmaları ortaya çıktı! Yeni talimatı ortaya çıktı...

15 Temmuz'un ardından örgütün faaliyetlerini sürdürdüğü ve kaçak militanlarının saklandığı gaybubet evleri tek tek tespit edildi ve çok sayıda elemanı tutuklandı. Varlığını yer altında sürdürmeye çalışan ve yeni adresler bulmakta oldukça zorlanan FETÖ'nün öğrenciler üzerinden yeniden oluşum sürecine girdiği anlaşıldı.

BAZI İLLERDE EVLERİ KALMADI

Örgütün bu çırpınışları üst düzey yöneticilerinin özel kanal üzerinden yaptıkları görüşmelere yansıdı. Deşifre edilen ve eylül ayının son haftasında gerçekleştirilen konuşmalarda, art arda yapılan operasyonlarla bazı illerde evlerin yok denecek kadar azaldığı, bazı illerde ise evlerin tamamen kapandığından bahsediliyor. Konuşmalarda, tüm illerdeki örgüte ait ev sayısının erkeklerde yüzde 94, kadınlarda yüzde 81 azaldığı belirtiliyor.

ÖĞRENCİLERLE YENİ YAPILANMA

Yeni Şafak'tan Osman Özgan'ın haberine göre; Konuşmalarda öğrenci evleriyle ilgili alınan ve alınması istenen tedbirler, örgütün öğrenciler üzerinden yapılanmaya çalıştığını da ortaya koyuyor. Buna göre, dikkat çekmemek için evlerin farklı formatlarla renklendirildiği, örgütü eleştiren kitapların bulundurulduğu konuşmalarda geçiyor.

3-4 KİŞİ KALMA TALİMATI

Evlerde ortalama 3-4 kişinin kalması ve bir örgüt mensubunun en fazla iki evden sorumlu olması gerektiği konuşmalarda ifade ediliyor. Öğrencilerin deşifre olmasının önüne geçmek amacıyla devlet yurtlarına yönlendirilmesi gerektiği kaydediliyor. Mezun olan kişilerin bu evlere girmesinin yasaklandığı anlaşılıyor. Ayrıca ayda iki kez evlerde kamp yapılması ve örgüt üyelerine gerekli talimatlandırmaların yapılmaya devam etmesi gerektiği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 10:51
  1. terör örgütü
  2. FETÖ
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