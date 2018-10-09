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Bylock konuşmaları deşifre edildi: "Yardım çok yakında"

FETÖ’cü hainlerin şifreli haberleşme programı ByLock’ta, 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde teröristlerin darbeyi nasıl beklediği bir kez daha deşifre oldu.

09 Ekim 2018 Salı 07:12
Bylock konuşmaları deşifre edildi: "Yardım çok yakında"

FETÖ'cülerin ByLock'taki mesajları, hain planlarını ortaya koyuyor. 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası artan operasyonlar nedeniyle faaliyetlerini sanal aleme taşıyan örgütte, 15 Temmuz darbe girişiminden 6 ay önce gerçekleşen bir konuşma dikkat çekti.

'Yok mu bir haber?'

2015 Aralık'taki yazışmada “Sanki sonları yakın, beter olsunlar. Çok kalmadı sanki” ifadelerini kullanan kişi, 20 Ocak 2016 tarihli mesajında da “Abi” diye hitap ettiği diğer örgüt üyesine, “Çember her gün biraz daha daralıyor. Çok bunaldık. Yok mu bir haber?” diye soruyor. Diğeri de “Yardım yakındır inşallah” karşılığını veriyor. 15 Temmuz'dan sonra tutuklanan çoğu FETÖ'cü “darbe girişiminden habersiz olduğunu veya kalkışmayı desteklemediğini” söylese de söz konusu mesaj, örgüt üyelerinin bir beklenti içerisinde olduğunu açık açık ortaya koyuyor.

Davalar sulandırılıyor

Yine ByLock’taki mesajlar, FETÖ’nün “terör örgütü” suçlamalarına karşı örgüt mensuplarından hukuki metin hazırlamaları ve devletin FETÖ ile mücadelesini sekteye uğratacak fikirler üretmelerini istediğini deşifre etti. O mesajda da “Hocaefendi 'karşı tarafı oyalayacak, birbirine düşürecek, bizle uğraşmalarına fırsat vermeyecek fikirler üretin' demiş. Bunu abilerle paylaşalım” ifadeleri yer alıyor.

Hedef şaşırtma taktiği

ByLock yazışmaları, operasyon yapılan adreslerde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e ait kitapların çıkmaması için tedbir alındığını ortaya koydu. FETÖ’cülerin bu kitapları imha etmek yerine sokakta dağıttığı tespit edildi. Bunun amacının da operasyonun örgütle ilgisi olmayan vatandaşlara uzanmasını sağlayıp soruşturmaların sekteye uğramasına yol açmak olduğu değerlendiriliyor.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 07:12
  1. FETÖ
  2. Bylock
  3. 15 temmuz
  4. darbe

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