0553 313 94 23

Konuralp tarihi cazibe merkezi olacak

Düzce Belediye Başkanı Dr.

28 Haziran 2019 Cuma 17:47
Konuralp tarihi cazibe merkezi olacak

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk ÖzlüKonuralp Tarihi Alan Yönetim Ofisi toplantısına başkanlık yaptı. Konuralp’in tarihi turizm potansiyelinin konuşulduğu toplantıda önemli kararlar alındı.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlübölgenin en eski yerleşim alanlarından biri olan Konuralp’in tarihi zenginliğini ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Başkanlık görevine geldiği ilk günlerde kurulması talimatını verdiği “Tarihi Alan Yönetim Ofisi”nin periyodik toplantısına başkanlık eden Özlü, ofis üyeleri ve arkeologlar ile Konuralp’in geleceğine ilişkin istişarelerde bulundu.


Tarihi bölgede yükselen inşaatlarla ilgili önemli kararlar alan Başkan Özlü son toplantıdan çıkan kararlarla alanın tarihi dokusunun korunması için girişimlerine devam ediyor. Toplantı hakkında yapılan bilgilendirmede Konuralp için 13 proje hazırlandığı belirtilerek “Tarihi Su Kemerleri, Roma Köprüsü ve Antik Tiyatronun restorasyon çalışmaları en kısa zamanda tamamlanacak. Bölge tarihi bir cazibe merkezi haline getirilecek. Bu çalışmalar için 13 proje hazırlandı. Konuralp Tarihi Alan Yönetim Ofisi konu ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Tarihin ve yöresel ürünlerin ön plana çıkarılması, bölgenin tanıtımı ve canlanması için yapılan çalışmalar gelecek günlerde de ayrıntılı olarak açıklanacak” ifadelerine yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 17:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları ve sıralamaları 2019
    1. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi..
    2. Akçakoca Uluslararası Finduk Fest..
    3. Başkentte lezzet festivali
    4. Develi’de parklarda çim biçme ve..
    5. İç borçlanma stratejisi (2)
    6. 17. Uluslararası Kültür, Turizm ve..
    7. Anne Koçaklı; “Kızımın cesedini..
    8. ABD'li aktör Steven Seagal, Türkiye'ye..
    9. Sokak müzisyenleri ilgi odağı oldu
    10. Meyve hangi öğünde yenmeli?
    11. GÜNCELLEME - Zonguldak'ta uyuşturucu..
    12. "Türkiye'ye satarlarsa karşılarında..
    13. Tayvanlı bürokrattan Gürkan’a ziyaret
    14. İDO’dan Tekirdağ ve adalara sefer
    15. Konuralp tarihi cazibe merkezi olacak
    16. "MİT tırları"nın durdurulması..
    17. CHP'li isimden Ekrem İmamoğlu'na çok..
    18. Develi Belediyesi’nden ’Öncelik..
    19. Milletvekili Altınok muhtarlarla bir..
    20. GÜNCELLEME Kocaeli merkezli 10 ilde..
    21. AFAD’dan mahalleyi sokağa döken..
    22. Sancaktepe Paşaköy Şile Bağlantı..
    23. Balya Belediyesinden açıklama
    24. Serbest piyasada altın fiyatları
    25. Evin tek oğluydu, şehit düştü
    26. DÜZELTME - "Ege Yapı'dan 'Kordon..
    27. Süryani Cemaati Vali Pekmez ile bir..
    28. Avusturya büyükelçisi Vali Dağlı’yı..
    29. KBÜ’lü öğrenciler 2 kategoride 3..
    30. İBB Başkanı İmamoğlu mesaiye başladı
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı