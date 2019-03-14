Konuksever Yaşlı Evi’nin temeli törenle atıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konuksever Mahallesi Yaşlı Evi temel atma töreninde “Muratpaşa’da yaşayan insanlarımız belediyemizin hizmet güvencesi altındadır” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin 60 yaş ve üstü kıdemli kent sakinlerine yönelik Yaşlı Evlerinin 4’üncüsünün temeli Konuksever Mahallesi’nde törenle atıldı. Başkan Uysal’ın eşi Ümran Uysal’la katıldığı temel atma törenine CHP’li ve İYİ Partili yöneticiler, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Muratpaşa Belediye Meclis üyeleri ve adayları, muhtarlarla birlikte mahalle sakinleri yer aldı.

Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evleri Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisiyle başlayan törende Konuksever Mahallesi’nin iki kıdemlisi Mehmet Tarım ve Gökay İren sahneye çıktı. İren, “Hoş geldiniz, mahalle sakinleri olarak Ümit Uysal Başkanımıza çok çok teşekkür ederim. Hayır dualarımızı eksik etmiyoruz” diye konuşurken Tarım ise “Teşekkür eder hürmetlerimi sunarız. Yolunuz açık, hayırlı günleriniz olsun. Dualarımız sizlerle” dedi.

Başkan Uysal, törende yaptığı konuşmada, Muratpaşa’da Yaşlı Evlerinin sayısını gelecek dönem içinde 10’a çıkaracaklarını söyledi. Konuksever Mahallesi’nde 4’üncü Yaşlı Evi’nin temeli atılırken gelecek hafta Kızılsaray Mahallesi’nde Yaşlı Evi ve Komşu Evi’nin bir arada olacağı yeni bir projenin de açılacağını belirten Başkan Uysal, “Yaşlı Evleri insanları mutlu eden, insanlara dokunan ama belediye bütçesini de hırpalamayan gayet güzel bir sosyal çalıma” dedi.

Muratpaşa’da yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktıklarını belirten Başkan Uysal, 5 yıl içinde ilçenin cadde ve sokaklarını yüzde 70 oranında yenilediklerini söyledi. Yeni dönemde yüzde 100’ü hedeflediklerini belirten Başkan Uysal, 800 dönüm yeni yeşil alanın da yine bu dönemde Muratpaşa’ya kazandırıldığını söyledi. Yeni dönemde bu yeşil alanlarda temalı park çalışmalarını hayata geçireceklerini belirten Başkan Uysal, şunları söyledi: “Engelli hizmetlerimiz, eğitim yatırımlarımız, burslarımız, kreşlerimiz, gelişerek artarak devam edecek. Eşya, gıda ve giyecek yardımlarımızı artarak devam edecek. Muratpaşa’da kimseyi çaresiz tek başın bırakmak istemiyoruz. Komşumuz açken bir tok yatmak istemiyoruz. Sanatla, kültürle ve sporla uğraşmaya devam edeceğiz. Mahallelerimize 5 yeni spor salonu daha yeni dönemde inşa edilecek. Ve tüm belediye hizmetlerini Turunç Masa’dan bir tek telefonla dağıtmaya devam edeceğiz. Yaratılanı seviyoruz yaratandan ötürü. Elimizde imkan varsa seferber oluyoruz. İnsanını başımız üzerinde yeri var. Muratpaşa’da yaşayan insanlar belediyemizin hizmet güvencesi altındadır.”

Başkan Uysal, konuşmasının ardında davetlilerle birlikte düğmeye basarak Konuksever Mahallesi Yaşlı Evi’nin ilk harcını döktü.