0553 313 94 23

Konukevi kadınları el emeği sergisi açıldı

Zonguldak Aile Sosyal Politikalar il Müdürüne bağlı Kadın Konukevi Müdürlüğü tarafından Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde, el emeği ürünleri sergisi açıldı.

08 Mart 2019 Cuma 16:23
Konukevi kadınları el emeği sergisi açıldı

Zonguldak Aile Sosyal Politikalar il Müdürüne bağlı Kadın Konukevi Müdürlüğü tarafından Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde, el emeği ürünleri sergisi açıldı.


8 Mart Dünya Kadınlar gününe özel Kadın Konukevi Müdürlüğü tarafından Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde, açılan sergiye Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, BAKKA Genel Sekreteri Elif Acar, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Cumhuriyet Baş Savcısı Hakan Yağız, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mustafa Çufalı, katıldı.


Serginin açılış kurdelesini Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Cumhuriyet Baş Savcısı Hakan Yağız, , Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü yaptı.


“Kadınların dokunduğu her yer güzeldir”


Açılışta konuşan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, “Böyle özel bir günde böyle bir serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kadınların dokunduğu her yer güzel oluyor. Bende tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya kadınlar gününü kutluyorum emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş açılışın ardından sergiyi gezerek el emeği eserleri incelediler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:23
  1. sergi
  2. doğa
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gümüşhane'de terör örgütüne ait depo bulundu
    1. Gümüşhane'de terör örgütüne ait depo..
    2. CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun..
    3. Akrabalarını öldüren zanlı tutuklandı
    4. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    5. Türkiye’nin yeni Canberra Büyükelçisi,..
    6. Sözlü: "5 milyar dolarlık yatırımı..
    7. Kayseri polisinden ’Şafak’ operasyonu
    8. Trabzon'da "Karadeniz Kariyer Fuarı"..
    9. Bakan Albayrak, Sarıyer’de esnaf..
    10. Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar..
    11. Engellilerden Kadınlar Günü etkinliği
    12. Erzurum Ticaret Borsasını Kariyer..
    13. Roma Kulübü, Monchi'yi görevden aldı
    14. Minik Melek Naz Kayseri'de sağlığına..
    15. Bakan Pakdemirli, 10. Milas Tarım..
    16. Premier Lig’de şubat ayının futbolcusu..
    17. Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli..
    18. Ağrı Barosu’ndan ‘8 Mart Dünya..
    19. Suriyeli tutsak kadınlar için bir..
    20. "FETÖ'cüler o kadar sırnaşıklardı ki..
    21. Türkiye Girişimci Kadın Buluşması
    22. MHP’li Depboylu: "Kazandığımız..
    23. Sıcak gözlemeler Başkan Türel’den
    24. Bartın’da kaldırımlar yenileniyor
    25. Bakan Soylu: "Türkiye’de 299 belediye..
    26. Analig Sutopu Müsabakaları Açılış..
    27. Sarcan: "Mücadele günüdür"
    28. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem..
    29. "Visit İstanbul" projesi
    30. Emniyet müdürlüğü kadınları unutmadı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti