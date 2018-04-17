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Konu Müslümanlar olunca ABD ve Rusya bir oldu!

ABD ve Rusya Müslüman mücahitler söz konusu olunca bir olmaya devam ediyor. Suriye'de Doğu Guta, İdlib gibi bölgelerde direnen Müslümanları katleden Rusya'ya karşı bu mücadeleyi engelleyeceği düşüncesiyle hazırlanan yeni yaptırımdan vazgeçildiği açıklandı. Bu açıklama, oynanan oyunu bir kez daha gözler önüne serdi.

17 Nisan 2018 Salı 21:44
Konu Müslümanlar olunca ABD ve Rusya bir oldu!

Üst düzey bir Beyaz Saray Yetkilisi, Başkan Donald Trump’ın Rusya’ya uygulanacak ek yaptırımları ertelediğini ve Moskova yeni bir siber saldırı ve benzeri provokatif uygulamaya imza atmadıkça ileride de uygulamayacak gibi göründüğünü belirtti.

ABD’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, Pazar günü yaptığı açıklamada Washington’ın Rusya’ya Beşşar Esed Yönetimine desteğinden dolayı yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlandığını söylemişti.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili Reuters’e yaptığı açıklamada ‘büyükelçi bu sefer olaylar olmadan açıklama yaptı’ şeklinde konuştu.

Washington Post Gazetesi de Trump’ın Rusya’ya ek tedbirler uygulanmasını planını durdurduğunu yazdı.

Yetkili, Trump’ın geçen hafta düzenlenen Suriye saldırısının hemen ardından yaptırım uygulanmasından rahatsız olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray Yetkilisi, Trump’ın Rusya’ya yeni yaptırım uygulanmasını Vladimir Putin’in 'cihat yanlısı' diye tanımladıkları Müslümanlara karşı mücadelesine müdahale olacağını düşündüğü için benimsemediğini kaydetti.

ABD, geçtiğimiz süreçte 24 Rus diplomatı sınır dışı ederek Rusya’yla olan tansiyonu yükseltmişti.

Kaynak: Asya'nın Sesi

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 21:44
  1. Beşşar Esed
  2. Rusya
  3. yaptırımlar
  4. ABD Rusya

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