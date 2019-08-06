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Kontrolü kaybeden otomobil işyerine girdi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobil bir işyerinin camından içeri girerek durabildi.

06 Ağustos 2019 Salı 17:24
Kontrolü kaybeden otomobil işyerine girdi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobil bir işyerinin camından içeri girerek durabildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, kaza Gemlik Terminali karşısında meydana geldi. Direksiyon hakimiyeti kaybeden şoför bir işyerinin camından içeri girerek durabildi.Fren yerine gaza bastığı iddia edilen sürücü ve yanındaki 112 ekiplerinin gelmesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu kaydedildi. Terminal karşısında meydana gelen kazada yaralıların araç çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 17:24
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