Kontrolü bırakırsak başa döneriz!

Vuhan’da ortaya çıkan ve tüm dünyayı esareti altına alan koronavirüs pandemisi süper güçlere diz çöktürürken Türkiye dimdik ayakta kaldı. ABD ve Avrupa’nın koronavirüsten kırıldığı bir dönemde 90 gün boyunca virüsün ülkeye gelmesini engelleyen Türkiye, ilk vakadan dört hafta sonra artış hızını düşürürken, 5. hafta itibariyle de ölüm oranlarını azaltmayı başardı. Batı’da her gün on binlerce kişi koronavirüs nedeniyle ölürken, ülkemizde yoğun bakım hasta sayısı bile büyük oranda azalma gösterdi. Uzmanlar ise bu süreçten sonra kontrol noktasının önemli olduğuna değinerek rehavete kapılmamak gerektiği noktasında uyarılarda bulundu.

Başarıyı devam ettirmeliyiz

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Çiftçi, “Pik noktasına kadar ki sürdürdüğümüz kararlı tutumu bundan sonra kontrol noktası için sürdürmeliyiz. Kontrol kaybedersek, başa döneriz. Türkiye dünyada örnek bir başarı sergiledi. Bu başarıyı devam ettirmeliyiz” dedi. Hükümetin süreci çok başarılı yürüttüğünü kaydeden Çiftçi, şöyle devam etti: “Sağlık Bakanlığı bu işi gayet doğru olarak yönetiyor. Hükümet ve kurumlar da yerinde uygulamalar yapıyor. Bundan sonraki süreçte rehavete kapılmamak çok önemli. Ödün vermemek lazım. Isınan havaların cazibesine kapılmamak lazım. Sosyal mesafeyi korumak lazım. Maskesiz kesinlikle dışarı çıkmamak gerek. İyileşme vakalarımızın artması ölüm oranlarının düşmesi çok önemli. Açıklanan rakamlar rahatlığa sevk etmemelidir. Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim Kurulu’nun açıklamalarına ve tavsiyelerine mutlaka kulak verilmelidir.”

Rehavete kapılmayalım

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Anabilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın, “Salgın inişe doğru bir eğri çizmeye başladı. Vatandaşlarımız ilk günkü özeni ve tedbiri göstermelidir. Salgının önlenmesinde sosyal mesafe, temastan kaçınmak ve hijyen büyük önem taşımaktadır. Normalleşmemiz için salgının bitmesi lazım. Bunu devlet ve millet el ele başaracağız” ifadelerini kullandı. Tedbirlere uymamız gerektiğinin altını çizen Akın, “Bunca tedbirin heba olmasını istemiyorsak, başarının gölgelenmesini istemiyorsak tedbirlere uymalıyız. İkinci dalgaya maruz kalmamak için tedbirleri elden bırakmayalım. Toplum olarak rehavete kapılmamamız çok önemli” dedi.