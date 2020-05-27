Kontrollü normalleşmeyle otobüslere artan talebe 'sosyal mesafe' engeli

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine yönelik sınırlamaların kademeli olarak kaldırılması ve normalleşme adımlarının hızlandırılmasının ulaşım taleplerini de aynı ölçüde artırdığını belirterek, "Önceliğimiz sosyal yaklaşma mesafesi şartının, önlemleri almak koşuluyla otobüslerde uygulanmamasıdır." dedi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi olarak video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda üyelerden gelen taleplerin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu üyelerinin katıldığı ortak toplantıda dile getirildiğini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle seyahatlerin zorunlu hallerde ve izne bağlı yapılması ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamalarının, şehirler arası yolculukları durma noktasına getirdiğini anımsatan Yıldırım, "Salgın süreciyle ilgili sınırlamaların kademeli olarak kaldırılması, normalleşme adımlarının hızlandırılması, ulaşım taleplerini de aynı ölçüde artırmaktadır." diye konuştu.

Kara yolu yolcu taşımacıları olarak yapılan ortak toplantıda, normalleşme süreciyle ilgili talepleri ve salgın önlemleri konusunda yapılması gerekenleri dile getirdiklerini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kovid-19 sürecinde sektörün en önemli sorunu, sosyal yaklaşma mesafesi uygulaması nedeniyle otobüslerde toplam koltuk kapasitesinin yarısından fazlasını kullanma yasağı oldu. Önceliğimiz sosyal yaklaşma mesafesi şartının, önlemleri almak koşuluyla otobüslerde uygulanmamasıdır."

"Otobüslerde temiz hava imkanı var"

Yurt dışında ve Türkiye'de, üretici firmalar tarafından klima kanallarındaki virüsleri yok etmek için birçok çözüm üretildiğine işaret eden Yıldırım, "Yerli üreticiler tarafından yolcuların temas etmesini önleyecek çalışmalar yapıldı. Otobüslerde yol boyunca, üst kapaklar açık tutularak içerideki havayı sürekli temiz tutma imkanı var." ifadelerini kullandı.

Sosyal yaklaşma mesafesinin, kapasite kullanımı açısından ülke ekonomisine, pahalı bilet nedeniyle ekonomik sıkıntı içinde olan yolculara ağır mali yükler getirdiğine dikkati çeken Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"Sosyal yaklaşma mesafesinin yarattığı bir başka mağduriyet, söz konusu mesafe aynı olmasına rağmen 2+1 koltuk düzenindeki otobüslerde yüzde 50 şartından dolayı her seferde 7-8 yolcu eksik taşınmasıdır. Bu nedenle 2+1 koltuk düzenindeki otobüslerde sağ ve sol cam kenarlarının satışına müsaade edilmelidir."

"Aile bireyleri birlikte ve indirimli seyahat edebilmeli"

Otobüslerde uygulanan sosyal yaklaşma mesafesinin, aynı evi paylaşan aile bireylerinin bir arada seyahat etmesini engelleyerek yolculuklarda daha fazla bilet parası ödemelerine neden olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Aynı evi paylaşan aile bireylerinin sosyal yaklaşma mesafesi kapsamından çıkarılarak, kapasite kullanımı artırılmalı, aile bireyleri birlikte ve indirimli seyahat edebilmelidir." dedi.

Sektör olarak turizm ve yurt içi tarifeli taşımacılıkta normalleşme sürecinde alınması gereken önlemlerle ilgili hazırlıklar yapıldığını, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bilim Kurulu ile bunların paylaşıldığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 3 ay içinde faaliyetleri tamamen durdurulan sektörümüzün normalleşme süreciyle sınırlı olmak kaydıyla hava yollarında olduğu gibi KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanmasını istiyoruz. Köprü ve otoyol geçiş ücretleri yüzde 50 indirimli olmalı. 3 aydır çalışmayan araçlarımızdan motorlu taşıtlar vergisi alınmamalı. Vergi ve kredi borçlarının düşük ve sabit faizle 2021'e ertelenerek taksitlendirilmesini talep ediyoruz. Faaliyetlerin başlatılması için düşük faizli kredi imkanlarının artırılmasını istiyoruz. Servis araçları ve halk otobüsleriyle ilgili destekler talep edildi."