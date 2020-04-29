Kontrollü fitne! Toplumu kutuplaştıran CHP, trolleri aracılığıyla onlarca mizansene, yalan habere ve provokasyona imza atıyor

Toplumu kutuplaştırmayı meziyet sanan CHP, trolleri aracılığıyla onlarca mizansene, yalan habere ve provokasyona imza atıyor. Geceleri ev dikizleyen, gündüzleri limon bahçesinde tiyatro sergileyen, işine giden gariban vatandaşı bile “kötülük çetesi” olarak adlandıran CHP, halkı galeyena getirmek için her türlü maskaralığa başvuruyor. Milli menfaatleri görmezden gelerek her meseleden siyasi rant elde etmeye yeltenen CHP; bazen limoncu, bazen sokak satıcısı, bazen şehit yakını, bazen de müftü karısı olarak algı oluşturmaya çalışıyor.

15 Temmuz hain alçak darbesine “tiyatro” diyen CHP, siyasi tezgahlarında sınır tanımıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere AK Parti’ye gönül veren herkesi “troll” ilan eden, geceleri ev dikizleyen, işine giden gariban vatandaşı “kötülük çetesi” olarak adlandıran CHP, halkı galeyena getirmek için kılıktan kılığa giriyor. Her meselede siyasi çıkar elde etmek için manipülasyon girişiminde bulunan CHP; bazen limoncu, bazen sokak satıcısı, bazen şehit yakını, bazen de müftü karısı olarak algı oluşturmaya çalışıyor.

Başörtüsünü kullandılar

Sözde sokağın nabzını tutmak için Kartal’da gerçekleştirilen sokak röportajında, “Bir önceki seçimde Binali Yıldırım’a oy vermiştim bu seçimde Ekrem İmamoğlu’na vereceğim” diyen kişinin CHP Kartal Meclis Üyesi Umut Daştan olduğu ortaya çıktı. Yalanlarıyla milleti kandırmaya çalışan Daştan’ın 1995 yılından beri CHP’ye üye olduğu olduğu, son 3 yıldır ise CHP Kartal İlçe Örgütünde çeşitli görevler aldığı öğrenildi. Milletin iradesini gasp etmek için her türlü oyuna başvuran CHP, tıpkı Kartal’da olduğu gibi partili figüranlarını İstanbul’un çeşitli noktalarına sahaya sürdü. CHP/İP ve HDP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya ekibinin gündeme getirdiği Esenyurt’taki sokak röportajında, başörtülü kadının CHP’li Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi Emine Polat olduğu belirlendi. İmamoğlu’nu desteklediğini söyleyen Polat, dini argümanları da kullanarak muhafazakar kesimin İmamoğlu’nu desteklediği algısını oluşturma çalıştı. Ancak çok geçmeden gerçeğin öyle olmadığı anlaşıldı.

Ümraniye’de ise bir sokak röportajında, 31 Mart seçimlerinde oyunu Binali Yıldırım’a verdiğini, 23 Haziran’da ise Ekrem İmamoğlu’na vereceğini söyleyen şahsın CHP’li olduğu deşifre oldu. Oy hırsızlarını savunan şahsın CHP ilçe teşkilatında görev yaptığı, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile boy boy fotoğraflarının bulunduğu tespit edildi. AK Parti’nin kalesi olarak görülen yerlerde vatandaşın CHP’ye yöneldiği algısını işlemeye çalışan zihniyet, Büyükçekmece’de de sahte seçmen skandalıyla karşımıza çıktı. Büyükçekmece’de 11 bin sahte seçmen kaydı soruşturmasında polisin evleri dolaşıp listeleri kontrol ettiği soruşturmaya ‘hangi partiye oy verdiğimizi sordular’ diyerek gölge düşüren kişi tanıdık çıktı. Organize oy vurgunun soruşturulduğu Büyükçekmece’deki iftiracının CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün kardeşi olduğu öğrenildi. İstanbul seçimlerinde yapılan oy hırsızlığının üzerini örtmek için gerçekleştiren röportajda, CHP’li Eyüp Akgün üzerinden seçimde usulsüzlük yapılmadığı yönünde kara propaganda yürütüldü.

Sakallı dediler CHP’li çıktı

CHP Milletvekili Tuncay Özkan, bir video paylaşarak, “Anadolu köylüsünden anlamlı HAYIR çağrısı” notunu düşmüştü. Ancak kısa süre sonra, Özkan’ın “Anadolu köylüsü” dediği kadının CHP Parti Meclisi Üyesi ve CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Hüsniye Kaya olduğu belirlendi. Kadıköy’de Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni kundaklayan kişi de CHP üyesi çıktı. Müjdat Gezen’in iddia ettiği gibi saldırganın sakallı olmadığı hatta alkolik olduğu belirlendi. Gezi Parkı olayları sürecinde kendisini müftü karısı olarak tanıtan ve sözde isyan ederek o dönem Başbakan olan Başkan Erdoğan’ı istifaya çağıran Gül Taşlı Cenal’ın, CHP’li Burhaniye eski ilçe başkanının karısı olduğu ortaya çıktı.