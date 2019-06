Kontrolden çıkıp devrilen at arabası trafiği birbirine kattı

Eskişehir’de çevre yolu Bursa istikametinde sol şerit üzerinde seyreden bir at arabası kontrolden çıkınca devrilince trafik adeta altüst oldu.

Eskişehir’de çevre yolu üzerinde seyreden bir at arabası kontrolden çıktı. Sol şerit üzerinde Bursa yönüne doğru ilerleyen at arabası, devrilmesiyle üzerinde bulunan eşyaları yola saçtı, olayda yaralanan olmadı. Bir araç sürücüsünün kontrolden çıkmış atın önünü kesmesiyle durabilen at arabası, trafikte aksamaya neden oldu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin atı sakinleştirmesiyle kullanılabilir hale gelen yol trafiğe açıldı.

Son dönemlerde sıkça gündeme gelen at arabaları ve faytonların kazaları, hayvan hakları savunucuları tarafından şiddetle eleştiriliyor. Trafiğe çıkma ve eşya taşıma yasağı olan at arabasının sol şeritte seyir halinde olması trafik güvenliğini hiçe sayarak yasakların delindiğini gözler önüne seriyor.