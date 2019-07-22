Kontrolden çıkan traktör şarampole yuvarlandı Çorum’un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan traktör şarampole yuvalanırken, sürücüsü ağır yaralandı.

Çorum’un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan traktör şarampole yuvalanırken, sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Beyoğlan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Z. yönetimindeki traktör köy çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 4 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralandığı öğrenilen traktör sürücüsünün İstilip Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.