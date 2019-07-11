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Kontrolden çıkan tır taksiye çarptı: 5 yaralı

Denizli’de kontrolden çıkan tır, önünde seyreden ticari taksiye çarparak devrildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 20:19
Kontrolden çıkan tır taksiye çarptı: 5 yaralı

Denizli’de kontrolden çıkan tır, önünde seyreden ticari taksiye çarparak devrildi. Kazada 3’ü aynı aileden 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Honaz’ın Kaklık Mahallesi’ndaki kavşakta meydana geldi. İddialara göre, Masum Söylemez yönetimindeki 35 MRC 30 plakalı tır, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak Osman Demiray idaresindeki 20 T 0148 plakalı ticari taksiye arkadan çarparak yan yattı. Kazada her iki araç sürücüsü ile takside bulunan Naciye, Ufuk ve Nazmi Demiray yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından araçların içinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 20:19
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