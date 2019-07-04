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Kontrolden çıkan tır, karayolunu trafiğe kapattı

Manisa’nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan tır bariyerlere çarpınca yol trafiğe kapandı, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 20:19
Kontrolden çıkan tır, karayolunu trafiğe kapattı

Manisa’nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan tır bariyerlere çarpınca yol trafiğe kapandı, sürücü kazayı yara almadan atlattı.


Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Ekrem T. (56) idaresindeki 27 FB 103 dorse plakalı tır, Kavacık rampalarından indiği sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce yol kenarında bulunan bariyerlere çarpan tır, daha sonra karayolundaki bariyerler ve refüj arasına sıkışarak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve karayolları ekibi sevk edildi. Dorsesinde boş kasalar yüklü olduğu öğrenilen tır, kaza sebebiyle İzmir-Ankara karayolunun Uşak istikametini yaklaşık 3 trafiğe kapattı. Kaza sebebiyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.


Polis ekipleri, kaza sebebiyle trafiğe kapanan karayolunda yoğunluk oluşmaması nedeniyle, kısa sürelerle kontrollü olarak trafiği ters yönden sağladı.


Tır şoförü kazayı yara almadan atlatırken, polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 20:19
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