Kontrolden çıkan tır aydınlatma direğine çarptı: 1 hafif yaralı Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tırın orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçmesi sonucunda meydana gelen kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tırın orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçmesi sonucunda meydana gelen kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi D-130 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yalova istikametine seyir halinde olan Kadim K. (43) idaresindeki 34 SG 4734 plakalı tır yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tırın orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak yolun karşı şeridine geçti. Kazada sürücü Kadim K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kadim K.’nin ayakta yapılan kontrolünde sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Polis kazaya ilgili inceleme başlattı.

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