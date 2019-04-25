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Kontrolden çıkan otomobilin temizlik görevlisine çarpma anı kamerada

İzmir’in Buca ilçesinde Buca Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Murat Akçay, çöp kutusunu çöp kamyonuna boşaltmak istediği sırada arkadan gelen otomobilin çarpması sonucunda yaralandı.

25 Nisan 2019 Perşembe 06:47
Kontrolden çıkan otomobilin temizlik görevlisine çarpma anı kamerada

İzmir’in Buca ilçesinde Buca Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Murat Akçay, çöp kutusunu çöp kamyonuna boşaltmak istediği sırada arkadan gelen otomobilin çarpması sonucunda yaralandı. Feci kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.


Kaza, dün Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı 382 numaralı adresin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buca Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Akçay, bulvar üzerinde çöp kutusunu boşaltmak üzere kamyondan indiği sırada arkadan gelen ve sürücüsü belirlenemeyen otomobilin üzerine doğru geldiğini gördü. Otomobilden kaçmaya çalışan Akçay’ın çabası yeterli olmadı. Çarpmanın etkisiyle Akçay, yolda park halinde duran minibüs ile çarpan otomobil arasında kalarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Murat Akçay, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Akçay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 06:47
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