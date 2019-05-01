Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü Erzurum’un Oltu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Erzurum’un Oltu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 15.00 sıralarında İnanmış Mahallesi’nden Oltu’ya giden İsmail Fidan yönetimindeki 25 NE 615 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada araç sürücüsü İsmail Fidan (71) hayatını kaybederken abisi Mustafa Fidan (78) ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Mustafa Fidan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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