Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ağır yaralı Batman’ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, kontrolden çıkıp takla atarak tarlanın içine savrulması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Batman’ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, kontrolden çıkıp takla atarak tarlanın içine savrulması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Yüce köy mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, İsmail Demir idaresindeki 72 DK 508 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlanın içine savruldu. Kazada otomobil şoförü ağır yaralandı. Ağır yaralanan Demir, 112 acil sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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