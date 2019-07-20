0553 313 94 23

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 22:22
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Denizli-Muğla karayolu Kale ilçesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet A. idaresindeki 74 BM 307 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Devrilen araçta sürücü ile birlikte yolcu olarak bulunan Cem A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkarılarak ambulanslarla Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 22:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'un Avusturya kampı başladı
    1. Trabzonspor'un Avusturya kampı başladı
    2. Hindistan'daki sellerde ölenlerin..
    3. Beylikdüzü Klasik Müzik Festivali gala..
    4. Galatasaray’da hazırlıklar sürüyor
    5. "2. Erzurum Türk Oyunları"
    6. Traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
    7. İran 1 tankeri serbest bıraktı!
    8. Ereğli’de uyuşturucu hap ele geçirildi
    9. Kayıp olarak aranan kişinin cesedi..
    10. 1'inci S-400 Filosu'nun arması belli..
    11. Minibüs şarampole yuvarlandı: 10 yaralı
    12. Suudi Arabistan'dan dikkat çeken..
    13. Milliler potada Büyük Britanya'yı..
    14. Fatih’te bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
    15. Kontrolden çıkan otomobil şarampole..
    16. Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
    17. Maçka Parkı kapkaççıları yakayı ele..
    18. CHP’li eski vekil Babacan’ın partisine..
    19. Josef de Souza Galatasaray'a mı..
    20. Sözleşmesini feshetmek için giden..
    21. Medipol Başakşehir Avusturya'dan ayrıldı
    22. Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa..
    23. Cezayir şampiyon oldu, Paris sokakları..
    24. Uşak’ta ‘Amerikan rüyası’nın sembolü 1..
    25. Bucak’ta kuyu faciası: Anne ve dayı..
    26. Otomobilini arayan sürücü okul..
    27. British Airways Kahire uçuşlarını 7..
    28. Konukoğlu'ndan transfer açıklaması
    29. Erzincan Ülkü Ocakları sokak..
    30. "Sıfır Atık" projesi ile Erzincan daha..
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Türk jetlerinde kaçan PKK'lı teröristleri köylüler linç etti
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor
    Bakan açıkladı: Spor yapana indirim geliyor

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti