Kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi: 6 yaralı Çorum’da kontrolden çıkan otomobilin takla attıktan sonra refüje devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Çorum’da kontrolden çıkan otomobilin takla attıktan sonra refüje devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.



Kaza, Çorum-Samsun karayolu 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere, Samsun’dan Çorum istikametine seyir halinde olan Ahmet Oğuzhan Ö. yönetimindeki 06 UL 067 plakalı otomobil seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarptıktan sonra takla atan otomobil refüje düştü. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Fatma Dilek Ö., Emine K., D.K., E.Y.Ö., Ekrem Ö. yaralandı. Ambulanslarını Çorum’a bakıma getirdikten sonra tekrar Amasya’ya dönerken kazayı gören Amasya 112 Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Çorum 112 Sağlık ekiplerinin de gelmesiyle birlikte ambulanslara alınan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Çorum-Samsun karayolunda kontrollü olarak verilen trafik akışı kaza yapan otomobilin kurtarıcı ile olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.

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