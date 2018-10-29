Kontrolden çıkan otomobil, profil demirlere çarptı: 1 ölü

Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi yaşamını yitirdi. İstiklal Mahallesi'nde, Enver Tatlı'nın (34) kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, önce yol kenarında bulunan demir doğrama dükkanının duvarına, daha sonra da iş yerinin önündeki profil demirlere çarptı.

AA'nın haberine göre; çevredekilerin durumu 112 acil servisine bildirmesi üzerine, olay yerine gelen ekipler, Enver Tatlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tatlı'nın cenazesi daha sonra Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Öte yandan, çarpma sonucu otomobile saplanan demirler, dükkan sahibi ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.