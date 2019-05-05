0553 313 94 23

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı:1 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 2 araca çarptı.

05 Mayıs 2019 Pazar 23:54
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı:1 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 2 araca çarptı. Kazada sürücü yaralandı.


Kaza, Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Ç. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil park halinde bulunan 2 araca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü Yasin Ç. yaralanırken, 3 araçta da maddi hasar meydana geldi.


Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 23:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanlığı’ndan Kuzey Makedonya seçimlerine ilişkin açıklama
    1. Dışişleri Bakanlığı’ndan Kuzey..
    2. Gazze'de gazeteciler "İsrail'in AA..
    3. ﻿On bir ayın sultanı bereketi ile geldi
    4. Ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu bir..
    5. Mali'de bir gazeteci kayboldu
    6. Ankara'da ilk sahur ve iftar ne zaman?..
    7. İsrail'in AA ofisinin de bulunduğu..
    8. Sivas’ta 5 asırlık Ramazan geleneği
    9. Yemen’de silah sesleri altında ilk..
    10. İzmir'de ilk sahur ve iftar ne zaman?..
    11. Şehir magandaları yangını söndürmeye..
    12. GÜNDEM ÖZETİ / 6 Mayıs 2019
    13. Zonguldak’ta polisten uyuşturucu..
    14. Kontrolden çıkan otomobil park..
    15. 15 Drogon bot sporcusu Kdz. Ereğli’de..
    16. Verem Savaş Derneği Ramazan öncesi..
    17. Kdz. Ereğli MÜSİAD Başkan Çınar ve..
    18. Rusya'nın başkenti Moskova'da..
    19. HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Batı..
    20. Yolun karşısına geçerken otomobilin..
    21. İtfaiye eri kurtardığı bebeği..
    22. İhvan'dan BMGK'ya "Gazze saldırılarını..
    23. Müslümanların gözünün içine baka baka..
    24. HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN -..
    25. Kerkük'te ilk teravih namazı kılındı
    26. "YSK'nin verdiği karar, beğenelim,..
    27. 18 Arap ülkesinde yarın ramazan
    28. Güney Kıbrıs'ta bir ceset daha bulundu
    29. Rusya’daki uçak yangınında ölü sayısı..
    30. Maçın ardından
    Küstah Mısır'dan "Türkiye'yi durdurun" çağrısı!
    Küstah Mısır'dan "Türkiye'yi durdurun" çağrısı!
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
    Sunucu olduğunu unutan Fatih Portakal şantaja başladı! İptal olursa ‘boykot’ ederiz
    Melih Gökçek ateş püskürdü: Bu resmen savaş ilanıdır
    Melih Gökçek ateş püskürdü: Bu resmen savaş ilanıdır
    AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!
    AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!
    Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe ligi 6. veya 7. sırada bitirirse...
    Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe ligi 6. veya 7. sırada bitirirse...

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    ABD Venezuela'ya askeri harekatı açıkladı! TV'de skandal ifadeler
    ABD Venezuela'ya askeri harekatı açıkladı! TV'de skandal ifadeler
    Bayern Münih dolu dizgin!
    Bayern Münih dolu dizgin!