Kontrolden çıkan otomobil menfeze uçtu: 2 yaralı Ordu’nun Perşembe ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil önce levhayı yıktı, bariyerlerin üzerinde metrelerce sürüklendikten sonra menfeze uçarak durabildi.

Ordu’nun Perşembe ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil önce levhayı yıktı, bariyerlerin üzerinde metrelerce sürüklendikten sonra menfeze uçarak durabildi. Araçta sıkışan 2 kişi güçlükle çıkartıldı.

Kaza, ilçeye bağlı Kırlı Mahallesi, Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet A. idaresindeki 52 AU 961 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce levhayı yıktı, ardından da bariyerlerin üzerinde metrelerce ilerleyerek menfeze uçtu. Menfezde devrilen otomobilin içerisinde sıkışan sürücü ve yolcu olarak bulunan Hasan Ö. yaralanırken, çevredekiler durumu 112’ye bildirdi. Sıkışan araçta bekleyen yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu, aracın kaportası kesilerek sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Ağır yaralı olan 2 kişi şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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